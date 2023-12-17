　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

健身教練勾女學生壞壞！羞憶「砲房擺設」喊：印象深刻　正宮氣炸

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲已婚健身教練出軌女學生，還當庭一一細數發生性行為的時間跟地點，正宮氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄已婚健身教練被妻子抓包出軌女學生，連健身房廁所、停車場都成了兩人的砲房，小三更稱她因此懷孕，教練認為應該負責，還多次到小三家中「陪伴」，氣得正宮一狀告上法院。不過，經推算時間，小三懷的根本不是教練的孩子，但兩人發生性行為是事實，法官最終判小三須賠償正宮25萬元。全案可上訴。

根據判決，教練與正宮愛情長跑10年後結婚，然而教練卻在婚後出軌女學生，私下聊得熱絡，還多次發生性行為，地點除了在健身房廁所外，還在停車場內車震，且都沒有做避孕措施。

後來，小三向教練稱自己懷孕，教練認為應該負起責任，還多次到小三家中「陪伴」，又因此發生了約10次性行為，直到被正宮抓包後，兩人姦情才因此曝光。

小三在庭審時強調自己對教練從無好感，稱自己因病所苦，長期有在服藥，根本不記得有跟教練發生關係，但因為相信教練說兩人曾發生性行為，她才會說懷孕孩子是教練的，不過經過推算，才發現孩子跟教練無關，因此拒絕賠償正宮。

法院審理時，教練出庭作證，並當庭回憶起兩人認識的經過，還一一描述兩人發生性行為的時間及地點，另外，教練也對小三家中擺設瞭若指掌，可以說出小三住處裝潢、物品的擺設，還有名牌包放置的位置，甚至還有酒窖等。

教練表示，因為自己第一次跟沒有發生過性行為的人發生關係，所以對於所有細節都印象深刻，而小三稱懷孕時，他雖然懷疑，但覺得要負起責任，才有到小三家中。

法官事後認為，小三知道自己懷孕時，明明就可以推算出受孕時間是在跟教練交往前，但她卻仍告知教練懷孕，使教練為了盡責任而後續又數次前往她家中並多次發生性行為，已侵害到正宮配偶權，因此判決小三須賠償正宮25萬元。可上訴。

ET快訊
阿部瑪利亞「考慮嫁台灣人」　原因曝光
柾國、Jimin軍中受訓照曝光　頂可愛平頭聽課
美參議院淪砲房　「老漢推車」性愛片流出
健身房廁所偷吃女學員　懷孕了...孩子不是他的
快訊／妻遭活活夾死　電梯突啟動原因曝
快訊／桃園男出拳打警察　遭壓制後突死亡
碧潭天鵝船旁　驚見一具女浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地板車當衝浪板路上滑行　台中男危險當有趣...警方曝罰金

新北校園電梯奪命！女玻璃工「臉變形」慘死　施工一半啟動原因曝

健身教練勾女學生壞壞！羞憶「砲房擺設」喊：印象深刻　正宮氣炸

壯碩男騎車違規拒攔查還揮拳　遭警壓制身體不適送醫不治！

新北碧潭天鵝船旁驚見女浮屍　警消打撈上岸查身分

新北男阿柔洋散步失聯！摔邊坡40m...警消靠手機鈴聲尋獲遺體

嗆「X你媽的」還踹女警　醉女下場曝...北投警：過程無執法過當

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦單位：3無心跳、1中風

阿里山公路車禍！機車跨越雙黃線撞轎車　女騎士倒地送醫　

帝王行人高雄版！外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作罰500

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

工地板車當衝浪板路上滑行　台中男危險當有趣...警方曝罰金

新北校園電梯奪命！女玻璃工「臉變形」慘死　施工一半啟動原因曝

健身教練勾女學生壞壞！羞憶「砲房擺設」喊：印象深刻　正宮氣炸

壯碩男騎車違規拒攔查還揮拳　遭警壓制身體不適送醫不治！

新北碧潭天鵝船旁驚見女浮屍　警消打撈上岸查身分

新北男阿柔洋散步失聯！摔邊坡40m...警消靠手機鈴聲尋獲遺體

嗆「X你媽的」還踹女警　醉女下場曝...北投警：過程無執法過當

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦單位：3無心跳、1中風

阿里山公路車禍！機車跨越雙黃線撞轎車　女騎士倒地送醫　

帝王行人高雄版！外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作罰500

《魷魚遊戲》裡狂賞他巴掌！李政宰51歲慶生　孔劉乖乖躺下掌鏡

手機突跳「碰撞警示」！男驚覺未婚妻遇車禍　一到現場心碎

單場狂轟12記三分球猛砍47分！　莫瑞率國王主場大勝爵士近5戰豪取4勝

工地板車當衝浪板路上滑行　台中男危險當有趣...警方曝罰金

20歲正妹「拍賣初夜」出價飆到4千萬！　政客也搶競標

工程師買房後…女友氣炸罵「不尊重人」！網曝1原因：很正常

SGA超狂翻身後仰一劍封喉！雷霆氣走金塊穩居西區第2

「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

2023「ICAEA法遵競賽」政大生奪冠！ESG、AI是未來國際趨勢

百萬YTR視網膜被路人認出來！「一尷尬原因」翻車了：空氣瞬間凝結

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

飲料店只有1女顧　毒蟲持槍搶1萬4小時被逮

投資秒賺1萬元　主婦加碼1500萬「領不出來」

即／台北馬拉松1跑者倒地無心跳　命危搶救中

KTV南霸天「黃金單身漢」被收服！紅包600萬全送了

騎士違規拒攔查還揮拳　遭壓制後身體不適送醫不治！

新北男阿柔洋散步　跌落邊坡40m身亡

斑馬線上跳機械舞　帝王行人罰500

高三妹1姿勢裸照外流　男同學竟揪全班模仿拍畢業照

女玻璃工新北校園慘死　電梯施工一半啟動原因曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

《黑澀會》女星被拒絕登機！

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

飲料店只有1女顧　毒蟲持槍搶1萬4小時被逮

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面