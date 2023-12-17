健身教練勾女學生壞壞！羞憶「砲房擺設」喊：印象深刻　正宮氣炸

▲已婚健身教練出軌女學生，還當庭一一細數發生性行為的時間跟地點，正宮氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者陳韻如／高雄報導

高雄已婚健身教練被妻子抓包出軌女學生，連健身房廁所、停車場都成了兩人的砲房，小三更稱她因此懷孕，教練認為應該負責，還多次到小三家中「陪伴」，氣得正宮一狀告上法院。不過，經推算時間，小三懷的根本不是教練的孩子，但兩人發生性行為是事實，法官最終判小三須賠償正宮25萬元。全案可上訴。

根據判決，教練與正宮愛情長跑10年後結婚，然而教練卻在婚後出軌女學生，私下聊得熱絡，還多次發生性行為，地點除了在健身房廁所外，還在停車場內車震，且都沒有做避孕措施。

後來，小三向教練稱自己懷孕，教練認為應該負起責任，還多次到小三家中「陪伴」，又因此發生了約10次性行為，直到被正宮抓包後，兩人姦情才因此曝光。

小三在庭審時強調自己對教練從無好感，稱自己因病所苦，長期有在服藥，根本不記得有跟教練發生關係，但因為相信教練說兩人曾發生性行為，她才會說懷孕孩子是教練的，不過經過推算，才發現孩子跟教練無關，因此拒絕賠償正宮。

法院審理時，教練出庭作證，並當庭回憶起兩人認識的經過，還一一描述兩人發生性行為的時間及地點，另外，教練也對小三家中擺設瞭若指掌，可以說出小三住處裝潢、物品的擺設，還有名牌包放置的位置，甚至還有酒窖等。

教練表示，因為自己第一次跟沒有發生過性行為的人發生關係，所以對於所有細節都印象深刻，而小三稱懷孕時，他雖然懷疑，但覺得要負起責任，才有到小三家中。

法官事後認為，小三知道自己懷孕時，明明就可以推算出受孕時間是在跟教練交往前，但她卻仍告知教練懷孕，使教練為了盡責任而後續又數次前往她家中並多次發生性行為，已侵害到正宮配偶權，因此判決小三須賠償正宮25萬元。可上訴。