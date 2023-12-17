　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎　衛生局林淑華雙料獲獎

▲▼ 嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為嘉勉年度績優公務人員，舉行112年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮，由嘉義縣長翁章梁親自表揚獲獎15位人員，並邀請獲獎人員家屬及單位同仁共92位共襄盛舉，現場歡呼不斷，氣氛十分熱鬧。

▲▼ 嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣衛生局醫政科長林淑華同時獲選模範公務員及行政院暨嘉義縣模範公務人員。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說， 嘉義縣政府就是一輛火車頭，帶領嘉義縣持續向前，公務人員扮演不可或缺的角色，無論是各項建設與投資、社會福利運作、醫療保健推廣等面向，都仰賴公務人員去發想與執行，進而為嘉義縣創造更多機會與條件，吸引更多投資者前來嘉義。

▲▼ 嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，要獲得這個獎項非常不易，不少人都犧牲與家人相處的時間，並且在工作中展現卓越態度與表現，才能獲得這份實至名歸的榮譽，期望更多人能向獲獎者看齊，未來也能上台接受表揚。

本次典禮中共有6名模範公務人員、6名績優公務人員、3名服務績優人員接受表揚，其中衛生局醫政科長林淑華同時獲選模範公務員及行政院暨嘉義縣模範公務人員。

▲▼ 嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

6名模範公務人員包含:
秘書陳保名曾參與多次大型災害搶救，包括莫拉克颱風、口罩國家隊大火。工作期間獲得多項榮譽，包括93年嘉義縣消防局消防楷模、99年內政部三等三級獎章及103年獲內政部消防署績優人員。

教育處科員徐婉瑜108至111年間推動防災教育創新計畫，協助防災績優學校參與「防災校園大會師」，並獲得教育部肯定，得到入選、績優及輔導卓越獎。

水利處科長施詠陽向中央爭取160.76億元經費，推動多項治水計畫並獲得甲等評比；帶領團隊獲經濟部水利署全國水環境大賞水樣生活獎、行政院公共工程委員會公共工程金質獎。

行政處科長王信鑑自105年起推動多項創新工作，包括縣府大樓保全24小時勤務制度、引進無現金交易自動販賣機，致力提昇同仁辦公環境品質；111年成功辦理本縣辦公大樓改善公廁計畫，獲環境保護署工程施工查核小組評列為甲等優異成績，也獲得績優公廁評比拔尖智慧管理獎。

衛生局醫政科長林淑華佈建偏鄉5G遠距醫療，成功爭取嘉義次醫療區重劃，獲衛生福利部考評醫政業務連年第一、照護類全國第一；推動訴訟外醫療糾紛處理機制，連續2年獲醫療事故關懷服務「公務組」績優獎；工作期間推動樂齡假牙計畫，整體滿意達度95%，獲政府服務獎第一名；COVID-19 疫情期間佈署醫療機構防疫監測，推動快篩陽確診一條龍照護，防疫民調得分92.3分，為全國第一。

財政稅務局房屋稅科長許淑惠以科技方式辦稅，積極規劃房屋稅稽徵作業標準化，提升稅籍資料正確性，使用房屋稅清查屢創佳績；召開嘉義縣不動產評價委員會；109至111年房屋稅定期開徵作業擬定開徵計畫，讓徵收作業順利圓滿。

嘉義縣績優公務人員為嘉義縣政府秘書馮圭君、地政處科長呂文正、嘉義縣警察局民雄分局隊長侯宗文、環境保護局技士沈佶琦、社會局技士李俊憲、六腳鄉公所課長郭明雄。

嘉義縣服務績優人員由經濟發展處林政欣、農業處林珊君、綜合規劃處張顥瓊三人獲獎。

 
ET快訊
快訊／第17號颱風「鯉魚」生成！　最新路徑出爐
台南飲料店遭持槍搶劫！　女店員嚇瘋
25歲女騎士硬闖高雄輕軌！　臉、手腳都是傷
曹佑寧重回球場！　扛先發第一棒
曾住多位F-100戰機飛官！　空軍眷村改建案單價上看200萬
一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎　衛生局林淑華雙料獲獎

露天洋香瓜銀葉粉蝨綜合管理觀摩會　推動綜合防治管理概念

中埔日安社福中心親子耶誕活動　慈善團體募集「聖誕愛暖包」

阿里山國中小創校15週年校慶　PU跑道落成啟用

桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！　耶誕裝置藝術展到12／25日

桃園臺北「一證通」12／17啟動　北桃民眾借書超方便

首屆中壢草莓季開跑！　張有成感謝「她」推廣創新農業

基北北桃合作有成！跨域治理全面升級　打造共同幸福生活圈

2023月之美術館開幕　黃偉哲邀民眾共賞鹽水小鎮之美

德國耶誕派對進駐新北　體驗異國文化佳節氛圍

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

疑路小不敢倒車！正妹駕駛路口對決女騎士　上班族慘困1hr崩潰

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎　衛生局林淑華雙料獲獎

露天洋香瓜銀葉粉蝨綜合管理觀摩會　推動綜合防治管理概念

中埔日安社福中心親子耶誕活動　慈善團體募集「聖誕愛暖包」

阿里山國中小創校15週年校慶　PU跑道落成啟用

桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！　耶誕裝置藝術展到12／25日

桃園臺北「一證通」12／17啟動　北桃民眾借書超方便

首屆中壢草莓季開跑！　張有成感謝「她」推廣創新農業

基北北桃合作有成！跨域治理全面升級　打造共同幸福生活圈

2023月之美術館開幕　黃偉哲邀民眾共賞鹽水小鎮之美

德國耶誕派對進駐新北　體驗異國文化佳節氛圍

擊落片！新北女騎士闖紅燈　路口與休旅車相撞慘噴飛

4檔債券ETF規模破千億　一文秒懂差別在那裡

丫頭加「投資群組帶你飛」賠光百萬：丟臉到不敢講！　痛揭假專家黑幕

優格大樂透發威！CJkaka《爐石戰記》世界賽3:2險勝　明戰四強門票

Chirazu Art恐怖新作《自拍》登Steam　探索日本廢墟掀話題

上網買聖誕裝飾品小心挨罰　防檢署：植物產品需經合格加工處理

台北寶可夢「皮卡丘特典卡」發送完畢！粉絲曝排隊亂象：爽到黃牛

快訊／第17號颱風「鯉魚」生成　最新路徑圖出爐

麥當勞「薯條加濕器」越聞越想吃　草帽海賊團「寶箱福袋」佔領摩斯

2023安聯國際嘉年華　身障足球體驗落實帕拉林匹克精神

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

桃園八德區「歡樂耶誕埕」　裝置藝術來了

桃園臺北「一證通」12/17啟動　借書超方便

首屆中壢草莓季開跑！　創新中壢區農業

月之美術館開幕黃偉哲邀民眾共賞鹽水之美

基北北桃合作有成　打造共同幸福生活圈

德國耶誕派對進駐新北　體驗異國文化佳節氛圍

黃健庭協同陳怜燕南下台南掃街拜票

阿里山國中小校慶暨PU跑道啟用

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

中埔日安社福中心親子耶誕活動

中選會認證李全教符合參選資格

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎

洋香瓜銀葉粉蝨綜合管理觀摩會　推動防治管理概念

更多熱門

關鍵字：

嘉義縣模範暨績優公務人員

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

超美女員工遭上司性侵！就範3次崩潰檢舉

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

45萬YTR「日本住房被羞辱」！無理加收錢＋摔椅子掀議

更多

最夯影音

更多
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面