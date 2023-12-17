嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎　衛生局林淑華雙料獲獎

▲嘉義縣政府年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為嘉勉年度績優公務人員，舉行112年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮，由嘉義縣長翁章梁親自表揚獲獎15位人員，並邀請獲獎人員家屬及單位同仁共92位共襄盛舉，現場歡呼不斷，氣氛十分熱鬧。

▲ 嘉義縣衛生局醫政科長林淑華同時獲選模範公務員及行政院暨嘉義縣模範公務人員。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說， 嘉義縣政府就是一輛火車頭，帶領嘉義縣持續向前，公務人員扮演不可或缺的角色，無論是各項建設與投資、社會福利運作、醫療保健推廣等面向，都仰賴公務人員去發想與執行，進而為嘉義縣創造更多機會與條件，吸引更多投資者前來嘉義。

翁章梁強調，要獲得這個獎項非常不易，不少人都犧牲與家人相處的時間，並且在工作中展現卓越態度與表現，才能獲得這份實至名歸的榮譽，期望更多人能向獲獎者看齊，未來也能上台接受表揚。

本次典禮中共有6名模範公務人員、6名績優公務人員、3名服務績優人員接受表揚，其中衛生局醫政科長林淑華同時獲選模範公務員及行政院暨嘉義縣模範公務人員。

6名模範公務人員包含:

秘書陳保名曾參與多次大型災害搶救，包括莫拉克颱風、口罩國家隊大火。工作期間獲得多項榮譽，包括93年嘉義縣消防局消防楷模、99年內政部三等三級獎章及103年獲內政部消防署績優人員。

教育處科員徐婉瑜108至111年間推動防災教育創新計畫，協助防災績優學校參與「防災校園大會師」，並獲得教育部肯定，得到入選、績優及輔導卓越獎。

水利處科長施詠陽向中央爭取160.76億元經費，推動多項治水計畫並獲得甲等評比；帶領團隊獲經濟部水利署全國水環境大賞水樣生活獎、行政院公共工程委員會公共工程金質獎。

行政處科長王信鑑自105年起推動多項創新工作，包括縣府大樓保全24小時勤務制度、引進無現金交易自動販賣機，致力提昇同仁辦公環境品質；111年成功辦理本縣辦公大樓改善公廁計畫，獲環境保護署工程施工查核小組評列為甲等優異成績，也獲得績優公廁評比拔尖智慧管理獎。

衛生局醫政科長林淑華佈建偏鄉5G遠距醫療，成功爭取嘉義次醫療區重劃，獲衛生福利部考評醫政業務連年第一、照護類全國第一；推動訴訟外醫療糾紛處理機制，連續2年獲醫療事故關懷服務「公務組」績優獎；工作期間推動樂齡假牙計畫，整體滿意達度95%，獲政府服務獎第一名；COVID-19 疫情期間佈署醫療機構防疫監測，推動快篩陽確診一條龍照護，防疫民調得分92.3分，為全國第一。

財政稅務局房屋稅科長許淑惠以科技方式辦稅，積極規劃房屋稅稽徵作業標準化，提升稅籍資料正確性，使用房屋稅清查屢創佳績；召開嘉義縣不動產評價委員會；109至111年房屋稅定期開徵作業擬定開徵計畫，讓徵收作業順利圓滿。

嘉義縣績優公務人員為嘉義縣政府秘書馮圭君、地政處科長呂文正、嘉義縣警察局民雄分局隊長侯宗文、環境保護局技士沈佶琦、社會局技士李俊憲、六腳鄉公所課長郭明雄。

嘉義縣服務績優人員由經濟發展處林政欣、農業處林珊君、綜合規劃處張顥瓊三人獲獎。