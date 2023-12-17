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這水果防失智！研究證實吃3個月就見效　抗發炎還降膽固醇

▲▼ 。（圖／）

▲研究指出，每天吃100克的蔓越莓或一杯蔓越莓汁，12周後就能明顯感覺到記憶力變好。（圖／Canva）

圖文／CTWANT

不少人提到蔓越莓都會想到能預防泌尿道感染，事實上莓果類（如藍莓、草莓、蔓越莓等）早被證實有助改善血液流動。近期根據國際期刊《營養前線》（Frontiers in Nutrition）一篇研究，蔓越莓可降低失智症風險，每天吃100克的蔓越莓或一杯蔓越莓汁，12周後就能明顯感覺到記憶力變好，並能降低壞膽固醇，增加血液流回大腦，改善大腦功能。

腎臟科醫師江守山在臉書分享國際期刊《營養前線》的一項研究，研究人員找來60名50~80歲的受測者，一半吃凍乾蔓越莓粉〈等同100克蔓越莓〉，另一半則吃安慰劑。實測3個月後，服用蔓越莓粉的人，在記憶力、大腦神經功能都有明顯改善，且吃蔓越莓者的大腦重要部位血液流動較佳，壞膽固醇也降低9％。

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除此之外，蔓越莓屬於多酚類水果，是一種強大的抗氧化物，能夠降低血壓、血糖，還能夠抗發炎，不少女生都會選擇含有蔓越莓成分的保健品來預防尿道發炎。不過，若是市面上加許多糖醃漬的蔓越莓乾或是蔓越莓汁，則不能攝取過多，否則可能會造成體重增加、血糖過高，甚至是罹患糖尿病風險。

江守山建議，可以在早餐添加蔓越莓，每天吃1杯的量，就能降低罹患失智症風險，「預防失智只要1杯蔓越莓」。

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