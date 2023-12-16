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社會 社會焦點 保障人權

「血紅臭水」汙染新北水溝！環保局緝凶　竟是無良豬血糕工廠偷排

▲▼ 豬血糕工廠偷排血水入水溝 。（圖／環保局提供）

▲▼ 豬血糕工廠偷排血水入水溝 ，畫面怵目驚心。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林區中華路403巷旁溝渠，日前被樹林區公所人員發現，水溝被排入「血紅臭水」，畫面怵目驚心！公所人員向環保局舉發，環保局人員沿著溝渠找到汙水來源，發現是一間豬血糕的食品加工廠偷排，稽查員當下令其立即停止排放，並依違反水污染防治法第30條規定逕行告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

新北市樹林區公所本月4日巡視轄內工程時，發現樹林區中華路403巷旁溝渠，有私人管線偷排放紅色廢水，函文傳給環保局已供查緝。環保局表示，樹林區公所提供的佐證照片廢水血色濃稠怵目驚心，稽查員與樹林區公所人員到現場查看，果然現場週邊溝渠一片腥紅！

稽查員沿著溝渠找污水來源時，發現不遠處有一家製作豬血糕的食品加工廠，同仁入場勘查發現，業者作業區的廢水收集槽中所連接的管線，接往平時用來疏流雨水的水溝中埋藏，生產過程中產生的廢污血水，都經由此處直接排放至旁邊溝渠。

稽查員當下除令其立即停止排放，並依違反水污染防治法第30條規定逕行告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

▲▼ 豬血糕工廠偷排血水入水溝 。（圖／環保局提供）

環保局表示，河川污染多屬間歇發生且稍縱即逝，相關污染事證的發現及查找污染來源，有賴於稽查人員現場判斷及經驗，為維護稽查品質並持續注入新血，今年度儲備聘用暨約僱稽查員將擴大招募116名，即日起現正報名中，報名時間至18日截止報名，歡迎符合報考資格並對環境保護有熱忱者踴躍報名，相關簡章詳細資料請於環保局官網(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=10741) 自行下載。

環保局強調，對於任何污染行為決不寬貸，除加強各河段稽查，也呼籲事業切莫心存僥倖，市民倘發現任何污染跡象，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護我們的環境與生活品質。

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