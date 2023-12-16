掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」　怒告學校慘吞敗

▲中部一名高姓中學體育老師涉嫌對男學生性騷，遭校方解聘且終身不得聘任。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

中部一名高姓中學體育老師涉嫌對男學生性騷，不僅伸手掐乳頭，還撫摸男學生下體。案經男學生告發，高男被學校性平會依法解聘，且終身不得再聘用。對此，高男不服提出行政訴訟，而判決近日出爐，最高行政法院認定高男犯行屬實，判他敗訴。

判決指出，校方2020年6月間接獲學生檢舉，稱高男對幾名男學生性騷擾，而經調查發現，至少有3名男學生受害，其中還有一名男學生被撫摸下體，校方立即召開性平會，並於同年8月31日將高男依法解聘，且終身不得再聘任。

對此，高男不服提出行政訴願，並辯稱，校方用誘導的方式訊問學生，且學生證詞不一，就算他有碰觸學生下體，但根據學生證詞，雙方都沒有起生理反應，因此他並沒有構成刑法上的「猥褻」。

根據學生證詞，學生表示，高男曾隔著褲子撫摸他下體，摸了約10幾秒到30秒，摸到第3次時還問他「我可以摸嗎」，他回絕說「應該……不太行」，老師還說「不要了喔？」等，而他事後也感到「奇怪」、「丟臉」、「害怕」及「自責」，才告知同學此事。

法官認為，學生的反應與一般被侵害者心理反應相同，再加上其他同學目睹作證，認為高男犯行屬實。再者，高男還掐另外2名男學生乳頭，因此認定學校解聘且終身不得聘任為教師合理，判決高男敗訴。高男不服再提上訴，但二審法官認為原審判決並無違誤，再次駁回高男之訴。