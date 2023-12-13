地球公民基金會前執行長涉性騷「一案成立」　蔡中岳：將提再申訴

▲地球公民前執行長蔡中岳遭控性騷擾成立。（資料照／地球公民提供）

記者許敏溶／台北報導

地球公民基金會前執行長蔡中岳今年6月爆出涉嫌3起性騷擾案。地球公民基金會在臉書公布調查結果，確認其中一案性騷擾行為成立，同時也對過去組織因成員性平意識不足、未能即早建立相關制度，對當事人表達深切歉意。蔡中岳也在臉書回應，表示尊重調查報告內容，並對所有申訴者表達歉意，但針對成立的性騷擾案將會提出再申訴，希望能釐清事實。

台版「#metoo」運動從今年上半年開始延燒，當時身為地球公民基金會執行長蔡中岳，被爆出涉嫌性騷擾案。其中一名曾在環團工作的曾姓女子，提及蔡在某次會議中，穿過椅子、以攔腰勾肩搭背方式，觸摸她的腰與大腿。事件爆發後，基金會決議暫停蔡的執行長位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地球公民基金會董監事歷經數月調查，昨在臉書上公布調查結果。在3起性騷擾案中，僅有一起案件性騷擾成立，該案的獨立調查小組訪談事發當下證人及被行為人友人，相關證詞證明被申訴人有為案三之性騷擾行為，故認定被申訴人性騷擾行為成立。

地球公民基金會董監事也通過確認上述調查與評議結果，指基於過去組織因成員性平意識不足、未能即早建立相關制度，對當事人表達深切歉意，並承諾將持續進行組織改善，健全本組織為性騷零容忍與性平友善環境，確保不要再有傷害發生。

而當事人蔡中岳，今天也在臉書上公開致歉，表示「無論調查結果，仍要對所有申訴者表達歉意」。並提及調查成立第3案，認為此案申訴時非由當事人提出，許多資訊較難對齊，尊重調查報告內容，但對於被認定的非事實部分，仍盼有再確認機會，所以將依法向主管機關提出再申訴，希望能釐清事實，也期盼地球公民的申訴會，對調查程序疑義能有回應。