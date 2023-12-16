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Google開發全新AI助理Pixie　Pixel 9系列手機有望搭載

▲▼Google、生成式AI、AI聊天機器人、Bard、人工智慧。（圖／路透）

▲Google正開發全新AI助理Pixie。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

綜合外媒報導，Google正在開發一款全新的AI助手，它是基於Google最新的Gemini模型，將是Pixel手機的專屬助手，名為「Pixie」。

報導指出，Pixie將成為一個「更具個人化」的Google助手，其目標是執行複雜的多型態任務，使用Pixel系列手機上的Gmail、地圖和其他來自Google產品的資料。例如，向使用者推薦離自己最近的商店。

這款全新的AI助理可能會與明年推出的Pixel 9/Pro系列手機一同亮相，並和Google今年10月推出的「Assistant with Bard」不一樣。

Google日前為Pixel 8 Pro推出了Gemini Nano，用於Gboard輸入法智慧型回覆等一系列功能。 Pixel團隊曾表示，到明年初期，更廣泛的Gemini將在Pixel系列手機上為「Assistant with Bard」帶來一系列新功能 。

報導稱，「Pixie」可能會是「Assistant with Bard」的下一個版本，Google也希望後續將它引入定位稍低的智慧型手機和手錶等設備。

此外，Google還內部討論了一種內建AI功能的AR眼鏡，可為用戶提供各種建議，包括如何操作工具、解決數學問題或演奏樂器，這意味著這款眼鏡將配備鏡頭，透過語音或顯示介面來完成輸出工作。

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