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行人「站斑馬線聊天」駕駛路口苦等1分鐘　1關鍵掀3派網友吵翻

網搜小組／綜合報導

一名網友感嘆，他日前開車行經新北市永和區文化路時，看見有2人站在斑馬線上，所以趕緊停車禮讓，不料由於行人號誌是紅燈，2人就站在斑馬線上一邊聊天一邊等紅燈，他因為擔心遭人檢舉開罰，等了1分鐘都不敢通過，影片一出立刻引起3派網友論戰。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一支1分06秒影片，可以看見他14日下午1點多開車外出，行經新北市永和區文化路右轉進入文化路16巷時，看見有2位行人站在斑馬線上，於是趕緊停車禮讓，行人最初打算通過馬路，不料看見號誌是紅燈後，馬上又退到路邊一邊等待一邊聊天。

由於行人依然站在斑馬線上，導致原PO根本不敢通過，甚至等到文化路16巷號誌轉為綠燈，雙向車道的車輛都開始移動，甚至有不少機車從他的後方通過，他依然停在原地等待，就這樣等待了1分鐘直到影片結束。原PO也解釋，他是職業駕駛，「我要靠駕照吃飯，萬一有任何問題，不是6000元可以打發的」。

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▲▼行人站斑馬線聊天！駕駛路口苦等1分鐘　影片掀3派戰翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲由於號誌是紅燈，行人站在斑馬線上聊天，導致原PO不敢通過。（圖／翻攝自爆怨公社）

影片一出立刻引起網友論戰，有人認為應該通過，「傻了啊！他紅燈，又沒要過，你在那邊妨礙交通」、「行人號誌是紅燈，當然不用讓」、「行人號誌是紅的，你要等什麼，他如果是已經在路中間，你才要讓」、「紅燈不用讓，敢罰就拿旁邊清楚的行人號誌打臉警察，並請警察撤單」。

也有人認為不該通過，「不管紅燈還是綠燈，路人只要站在斑馬線上不要動，就能玩死汽機車駕駛了」、「帝王條款下的產物，讓了他又不走，不讓他又想走」、「這是我開車，我也不敢過」、「是我也不敢過，就算可以申訴，也很麻煩」。

也有人認為是法律不完善，「交通部擾民啊」、「行人沒錯，汽車駕駛也沒錯，但就是有人不管一律檢舉，台灣法律真好玩」、「這個矛盾問題都多久了，交通部也沒有要改的意思」、「台灣的交通法真的出了很大問題，不只交通，連教育也是」。

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