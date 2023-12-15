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嘉義民生國中55週年校慶　職棒球星廖建富、陳重羽受頒傑出校友

▲▼ 民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長勉勵學子以KANO精神面對挑戰 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長頒職棒球員傑出校友。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

以棒球聞名的嘉義市民生國中今（15）日辦理園遊會暨慶祝大會，校慶主題為「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」。典禮中特別邀請亞帕運金牌選手蕭翔文，樂天桃猿隊廖健富、蘇俊璋選手等回校接受傑出校友表揚由黃敏惠市長親自頒發表揚獎牌。

▲▼ 民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長勉勵學子以KANO精神面對挑戰 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠說，民生國中素來重視學生均衡發展與適性揚才，提供豐富的學習機會，給予孩子各樣的舞台發揮所長，更有融入語言、科技教育。黃敏惠市長強調，教育決定人才、人才決定未來，民生築夢代表著因材施教，鼓勵學生追求夢想，從多元教育中培養孩子的興趣，讓學生自我實現與挑戰，這都仰賴師長與教育團隊的努力不懈，為學生創造優質的學習環境。

黃敏惠市長以民生國中英文老師暨校友陳柏翰多年前投稿的管樂故事徵文〈從五公分到五公里〉，講述陳柏翰老師因著管樂的無限魔力，視力不但沒有成為陳柏翰老師學習的障礙，反而讓他體會到更多人的溫暖與熱情，以此鼓舞民生國中的學子。也提到蕭翔文選手為例勉勵同學，講述他在困境中遇到挫折，仍有著KANO不屈不撓奮力展現的精神，為台灣獲得首面金牌，值得肯定。

▲▼ 民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長勉勵學子以KANO精神面對挑戰 。（圖／記者翁伊森攝）

張金龍校長表示，與時俱進是教育工作者的使命，民生國中重視學習遷移的能力，在這個時代，公益與永續議題的重視日益凸顯，學校以此次校慶為契機，特別擴大了校慶的規模，讓全校師生共同參與。今年的校慶園遊會以「永續公益」為主軸，結合校本課程的「社會服務」主題，希望透過這次活動，喚起大家對於環境保護的重視。在校慶園遊會中，各班級都展現了豐富的創意，激發了學生們的團隊精神，也凝聚了班級的向心力。我們鼓勵大家在活動中實踐減塑，自備環保餐具，提高對環境保護的認識，讓校園活動成為綠色永續的典範。

▲▼ 民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長勉勵學子以KANO精神面對挑戰 。（圖／記者翁伊森攝）

張金龍校長更勉勵同學，民生國中55周年校慶，主題分為「民生築夢、桃李春風」兩個部分，築夢代表實踐夢想，桃李春風則代表著對背後支持的教練與老師心存感恩，未來不管日後有什麼成就，民生都將以你為榮，期勉同學成為對社會有貢獻的民生人，快樂學習、幸福成長。

▲▼ 民生國中55週年校慶「民生築夢 桃李春風 永續公益 55生豐」 黃敏惠市長勉勵學子以KANO精神面對挑戰 。（圖／記者翁伊森攝）

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