快訊／澳豐在台吸金14億抓不怕　兆富營業副總等7被告再遭移送

▲兆富公司營業副總陳明郎因違法在台銷售澳豐基金，被檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

兆富財務管理顧問公司過去9年來，未經許可販售境外澳豐基金，在台吸金至少14億元，甚至傳出李登輝家族等名門富豪也是受害人，董事長曾奎銘等公司高層已被起訴判刑，沒想到公司持續運作吸金，台北地檢署已發動多波搜索、約談，14日再傳喚營業副總陳明郎等7被告後，依違反《銀行法》等罪嫌，諭令各以20萬、10萬元交保候傳。

檢察官先前起訴指出，澳豐金融集團以8%報酬等誘因，在全球銷售旗下基金，吸金千億元，其中台灣部分是由兆富公司從2014年起，開始向投資人兜售澳豐AA基金，但澳豐在2023年3月公告停止贖回，造成全球投資人恐慌。

▲兆富公司總監吳秀玲交保10萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢調單位早在2019年間，就已依違反《證券投資信託及顧問法》，起訴兆富董事長曾奎銘等7人，涉嫌未經核准銷售境外基金，吸金共3764萬美元(約新台幣11.6億元)，雖然曾奎銘等人辯稱只是向會員推薦投資商品，會員自己決定是否與澳豐集團簽約投資，台北地院仍在2023年5月間，判曾徒刑2年3月、併科罰金500萬元，經理張智瑋和5名業務員也分遭判刑上訴中。

沒想到，曾奎銘在前案偵審期間，另外又找了一批業務員，持續以兆富公司原有的營運架構，銷售澳豐AA基金，截至2023年5月，澳豐集團宣告倒閉為止，兆富集團又靠代銷吸金達上千萬美元(約新台幣3.1億元)，累計已提告的投資人共收騙14.7億元，而這不包括外傳受騙卻未提告的名門富豪損失。

▲兆富董事長曾奎銘已遭判刑，卻涉嫌持續非法吸金遭二度偵辦。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署6月間指揮調查局台北市調處展開搜索、約談曾奎銘等人，持續分批約談受害人與涉案的兆富幹部，15日並傳喚、約談兆富營業副總陳明郎、協理閻昭紅等7名被告，釐清兆富公司營運模式、以及營業員抽傭等細節，訊後將7人均處分交保候傳。