杭州技師學院6600萬買A320「教學用」　飛溫州拆四部分運到校內

▲杭州技師學院大手筆買下A320實機供教學使用。（圖／翻攝浙江在線，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州技術學院校園內近日出現一架A320客機，引起學生好奇圍觀。據悉，這架客機是由校方出資1500萬元人民幣（約6600萬元新台幣）從加航購得，從美國加州起飛後經數地中轉降落溫州機場，再由地勤人員將發動機、起落架等佈建拆除後分成四部分運輸至學校，未來將作為維修及空服課程實際操作使用。

《浙江在線》報導，12月13日，機身運抵學院後，一亮相就火了，同學們一有空就「圍觀」，路過也會順手拍兩張照片。無論是學生的朋友圈，還是學校各個群，隨處可見這架飛機的身影。

學習飛機維修專業的學生蔡江濤表示，第一眼看到很震撼，以前只坐過飛機，從來沒有近距離接觸過大型客機，以前學習飛機維修訓練都是通過飛機的零部件模擬維修和組裝，「有了大飛機以後還是很期待的，訓練起來環境模擬肯定會更加真實，也有助於我們積累更多實操經驗。」

杭州技師學院黨委書記邵偉軍表示，採購的A320飛機主要用於教學，「這在國內比較少見，適航狀態下引進的飛機，在浙江的學校也是第一家。」

邵偉軍透露，學校在2018年就取得了中國民航華東地區管理局批准的民用航空器維修資質，局方在2020年對維修培訓機構提出了新的要求，必須擁有主流航空器用於維修人員培訓，因此決定採購大飛機，「把飛機放進學校，相當於把教室設在車間，把車間設在學校，這樣有利於技能人才的培養。」