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世界最大廉航出新招！　免費提供隔壁座位給「重量級乘客」

世界最大廉航出新招歡迎胖子　免費提供開放隔壁座位

▲美國西南航空推出大尺碼乘客服務，先購買兩張票在登機時會幫忙退掉一張，讓你可以享受兩個座位。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國主要航空公司之一也是全球最大廉價航空的西南航空（Southwest Airlines），推出為超重與肥胖的乘客免費提供隔壁座位的服務，他們表示只要你的身體超過座位扶手，就可能獲得隔壁的座位並免費提供，來給旅客更舒適的搭乘服務，讓這些胖乘客不需要再為自己身材買兩張座位票

世界最大廉航出新招歡迎胖子　免費提供開放隔壁座位

▲大尺碼的標準以身體會超過座位扶手為考量，也讓別的乘客不會在旁邊受到打擾。（示意圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，西南航空近日推出為超重和肥胖乘客免費提供隔壁座位的政策，只要你的身體超過座位扶手，「無法舒適地在一個座位內入座」，就可以免費獲得隔壁座位。西南航空鼓勵「超大號」乘客提前多買一張票，並將自己需求告知航空公司，承諾在辦理登機手續時幫忙退掉一張票，確保你可以有隔壁的座位可以舒服搭乘。

不僅如此這些大尺碼乘客還可享有提前登機的優待，這樣的服務獲得不少肥胖人士的稱讚，認為可以提高特殊人群購買意願。

但也有不少人認為，這種優待並不公平，在普通座位上伸展不開的高個子乘客，以及攜帶醫療設備等的乘客都同樣需要額外空間，但卻必須額外付費，甚至有人提出，應該給身材瘦小者機票打折，產生出不同種意見討論，也讓西南航空賺到許多聲量。

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