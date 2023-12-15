桃園人行道畫在路中央！老師怕到肉身護送學生　交通局火速塗銷

▲桃園市議員黃瓊慧揭露，桃園區建國國小延平路旁的人行道幾乎畫在路中央，導致出現學生與車爭道的危險情況。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧桃園觀察日記）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市政府為了學生能安心通學，著手改善全市國中小通學步道，不過民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，桃園區建國國小旁邊的延平路近日新劃設通學步道（人行道），然而步道幾乎劃設在馬路中間，學生走在上面反而會陷入車陣中，氣得她大罵根本是拿孩子的生命開玩笑。

黃瓊慧在臉書粉絲團表示，她得知延平路出現奇怪的通學步道，她實際會勘後發現步道竟畫在路中間，實際走上去幾乎會被車陣包圍，甚至還會有機車、行人爭道的情況，她光是站在那兒就差點被撞了，更何況下課期間成群結隊的學生們，「這是通學步道，市長你要確唉」。

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▲不只小朋友容易受傷，機車也容易因為騎上人行道而遭到開罰。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧桃園觀察日記）

黃瓊慧也貼出許多會勘時拍攝的現場畫面，可以看見學生下課後準備前往安親班，但走在這一條人行道上左邊右邊都有車，讓安親班老師紛紛站在路上「肉身保護」，身怕有車輛不小心擦撞到小朋友，不只是行人走在上面不安全，由於道路設計的原因，導致機車非常容易違規駛入人行道，因此被警方開罰。

對此，桃園市交通局表示，由於延平路邊常有車輛停放，才決定在該路劃設人行道，然而路邊屬於私人土地，地主始終不同意劃設，才會以避開私人土地方式劃設，在議員及多位民眾反應，容易出現行人被夾在車陣中的問題後，人行道已在12日塗銷，未來研議後會再劃設適當的人行道。