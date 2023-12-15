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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹被搭訕！噁男開「2萬當半天男友」：該幹的要幹　下場慘了

女子在上海街頭被3名男子搭訕，開出「5000元當半天男朋友」。（圖／翻攝自微博）

▲女子在上海街頭被3名男子搭訕，開出2萬2當半天男朋友。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

面對不舒服的騷擾，應該勇敢說出來！大陸山東一名女子日前到上海找朋友玩，在路上被一名騎電動車的男子搭訕，開出「給5000元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元），當妳半天男朋友」，她立刻拒絕，結果出現另外2名男子，不斷鼓吹「2個人一起1萬塊錢（約新台幣4.4萬元）」、「我就相中妳倆了」，甚至要求加微信。事後女子將過程影片放上網路，引發軒然大波，警方調查後，對涉事3名男子做出處罰了。

根據《縱覽新聞》報導，被騷擾的滿姓女子表示，她在11月底到上海找朋友玩，12月10日晚上和女性友人吃晚餐，結束後準備攔計程車回家，突然發現3名路過的男子一直看她們倆，還竊竊私語。

後來，一名騎電動車的男子開口：「5000元玩不玩？」她有所警覺，立刻打開手機錄影，之後男子還要她做半天男朋友，「該幹的也要幹」，還說給她們2個人1萬元，「談戀愛的對象都不會花這麼多錢，妳們為什麼不答應」，直到她揚言要PO上網，3人才肯離開。

滿女士拍下過程PO上網。（圖／翻攝自微博）

▲女子拍下過程PO上網。（圖／翻攝自微博）

滿女痛批，當時她真的被男子說的話「噁心到」，沒料到對方會說出這樣的話，感覺很不尊重女性，決定將影片公開，初衷就是想讓涉事3人看到，向她們道歉，但至今尚未收到一句對不起。警方也注意到該影片，經過調查後，已對3名男子的行為進行教育和行政處法，目前該影片也已被下架。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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