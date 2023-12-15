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靈鷲山四期教育／時間花在哪成就就在哪　選擇的智慧

文／賴芃縈 編輯整理

▲▼ 靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

靈鷲山的四期教育線上課程結業式，為表達對學員的鼓勵和支持，教育院院長顯月法師特別參加結業典禮。

靈鷲山教育院院長顯月法師　於四期教育結業典禮中，圓滿勉勵開示：

我們可以把時間花在玩樂，也可以花在自我學習，可以花在奉獻服務，我們把時間花在哪裡，成就就在哪裡，無非都是我們自己的選擇。

我們生命裡有許多資本，尤其是我還活著，能夠呼吸，我還能夠聽，能夠聞，我六根具足，我有很多善緣等等，那麼這些資本我要投資在哪裡？哪裡是生命中最高報酬率的投資？

遇到善知識，遇到佛法是生命裡很珍貴的寶物，今天早上我聽到一個論壇，如何去增加信仰佛教的人口？主持人問與會者什麼是佛教徒？

你是不是很自信地講我是佛弟子？相較於其他宗教，佛弟子自己在講自己是佛弟子的時候，都不是那麼有自信，我想這也是值得我們深思的。

什麼是佛教徒？大部分的人會說皈依三寶就是佛弟子，那麼你是身皈依呢？還是頭腦皈依？還是心皈依？

有些人會說我只要是在學佛我就是佛弟子，有的人學習佛法只是為了知識性的好奇，我們也遇到過神父研究中觀，或者猶太的拉比深究佛法，甚至有牧師身兼禪師來教授禪修，這些都是佛弟子嗎？

其實現在有很多人在學習佛法，不管是哪一個宗教，有很多人會對佛教產生好奇，佛教的義理其實是很奧妙迷人的，因為講的是發現我們自心的秘密，宇宙的真理，以及成就生命圓滿的方法，只要有心進入，深入自心的探索，如實地看到自己看到他人，也看到宇宙萬有的真相，佛法是這樣浩瀚，他不是一本聖經或一本可蘭經，所以一般人學佛，可能抓不到次第跟重點。

我們早期學佛也都是因緣學法，師父為了讓學佛者能夠有次第的學習佛法，就用佛陀四期弘法的重點來規劃四期教育，希望鋪成一條佛弟子們能夠依循而行的成佛之道，也是一幅成佛的藍圖。

這也是師父在他修道過程所走過的路，從培養我們完整的人格，再到佛格，透過這樣的一個學習，我們從培養人格，到熏染空性智慧，再到散播菩提種，再到本地風光的華嚴。

生命的時間如果我們能夠投資來學習，是自利利他一本萬利，絕對不虧本，戒定慧三學是我們學佛的三大要素，在我們學習四期課程的過程裡，我們有了正見、正思維的智慧，我們就會越來越有自信，加上我們如果有行門的實踐，不管是正命、正語、正業的這種有戒行的持守，乃至於正念、正精進、正定，這種的養成，我們的人生何愁不圓滿？這也是我們不斷推廣讓大家來學習的目的。

「四期教育」與「靈性生態」的關係，其實「靈性生態」就是靈性世界跟物質世界的連結，與其說是連結不如說是一體兩面，一個是體一個是相用．從阿含裡面我們學習了緣起性空，一切因緣和合，我們了知一切現象的本質是空與無常；從般若和法華我們學習了性空緣起，也就是說從般若智慧，我們緣起了服務跟奉獻的生命；在華嚴裡，我們覺知到「一即一切，一切即一」的宇宙觀，萬物是相依共存多元共生的，人跟萬物是生命的共同體，不論是看得見看不見的，都是一個生命網絡的連結，所以要維護整個生態的和諧，除了科學上找治標的方法，還必須找到造成亂源的原因，我們才能夠治本。

屬於物質世界，科學家、政治家、企業家、生態學家正在努力地研發很多生態永續的方法，這是全人類正在面臨的問題，全球都有共識要解決這個苦難的危機．而師父以他的修行證量，提出的是大家所忽略的治本之道-「靈性即生態、生態即靈性」的觀念與行動．

每一個時代都有每一個時代的苦難，觀音菩薩就是在做渡苦救難的事情，師父要報答觀音菩薩，他撐起願力帶領大家一起實踐，物質世界交給科學家，靈性世界則是我們修行者要去喚醒，透過靈性教育，我們從內心去除貪、瞋、痴、慢、疑這五毒的亂源，除了淨化自己、淨化社會，同時也能夠淨化生態，才能有生態永續的福祉，整個宇宙都是心的顯現．我們看待世界的方法，塑造了我們對待世界的方式，世界也就回報我們是什麼樣的樣貌，所以萬法是心光，唯心所造，唯識所顯。

我們的共業都必須從「心」去轉換才能成就淨土，這是我們生生世世都要精進的一個方向．期待大家在學習四期課程時都能把自己的「心」交出來，讓自心轉換，同時我們自轉，一轉開來我們周圍的人、事、物乃至於生態都會跟著這個來做公轉，期待我們的學習，能為這個世界、所有的眾生製造更多的福祉，期待大家精進不退轉去學習。

 
2024靈鷲山四期教育課程總覽
https://edu.ljm.org.tw/edm/ljmclass_allist_edm.html
認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育
https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_ed

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

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