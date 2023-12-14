瘋電影／魔髮精靈：樂團在一起　某天你突然有一團兄弟

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然屬於青少年和大兒童的電影，但是內涵豐富且視覺感官饗宴，有許多創意的設計非常美式，對於啟發兒童藝術創作部分，是一個好作品，而電影從手足之情出發，不論是好人或是邪惡姊弟，在在皆以手足之情來設計劇情，也就是說不論對外是怎樣的關係，手足是最緊密相互依存的，即使有著不愉快和摩擦，最後只有團結自己才能產生力量。

看得出來編劇用心良苦的設計，加上視覺設計，整部片充滿歡樂節氣氣氛，而追求成名的過程，手足一起可以克服許多因為年齡稚嫩的不安，共同經歷的一切所產生集體安全感，這也是現今許多南韓偶像團體從少年就開始訓練培養的一種原理。



片 名：魔髮精靈：樂團在一起

英文片名：Trolls 3

類 型：動畫、懸疑/驚悚

上映日期：2023-12-01

片 長：91分鐘

導 演： 華特道恩

演 員： 安娜坎卓克,賈斯汀,戴維德迪格斯,艾瑞克安德烈

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：UIP



劇情大綱

在前兩集經過友情的考驗和彼此不斷的打情罵俏之後，波比（安娜坎卓克 配音）和小布（賈斯汀提姆布萊克 配音）現在終於正式成為一對情侶了（#波布）！正當這兩位小倆口的關係變得越來越親密，波比卻發現小布竟然有一個神祕的過去。他曾經是她最瘋迷的男孩團體兄弟樂團成員，那是他和他的四個兄弟佛洛伊（金球獎提名電音流行樂超夯歌手特洛伊希文 配音）、強多瑞（【歡樂好聲音2】艾瑞克安德烈 配音）、史布斯（葛萊美獎得主及【漢密爾頓】戴維德迪格斯 配音）以及克雷（葛萊美獎得主及【千萬別抬頭】基德酷迪 配音）共同組成的男孩團體。但是兄弟樂團在小布還是的小貝比的時候就已經解散，這一家人也跟著四分五裂，從那時候起，小布就再也沒有見過他的兄弟。

但是當小布的兄弟佛洛伊因為他的音樂才華被兩個流行音樂的邪惡大壞蛋－凡菲（艾美獎得主及【姐姐愛最大】艾米舒默 配音）和凡尼（音樂劇《摩門之書》葛萊美獎得主及東尼獎提名安德魯蘭內斯 配音）－綁架之後，小布和波比就展開一場既驚險刺激又情緒激動的冒險旅程，希望小布和他其他的兄弟能夠重新聚首，救出佛洛伊，不讓他遭受比在流行音樂界成為過氣明星更悲慘的命運。

▲突然有個哥哥出現，原來還是知名偶像團體。

▲偶像首要條件是顏值，但動畫不用。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI