　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／魔髮精靈：樂團在一起　某天你突然有一團兄弟

文／賴賴

▲▼ 魔髮精靈：樂團在一起。（圖／記者賴賴攝）

瘋言瘋語：

雖然屬於青少年和大兒童的電影，但是內涵豐富且視覺感官饗宴，有許多創意的設計非常美式，對於啟發兒童藝術創作部分，是一個好作品，而電影從手足之情出發，不論是好人或是邪惡姊弟，在在皆以手足之情來設計劇情，也就是說不論對外是怎樣的關係，手足是最緊密相互依存的，即使有著不愉快和摩擦，最後只有團結自己才能產生力量。

看得出來編劇用心良苦的設計，加上視覺設計，整部片充滿歡樂節氣氣氛，而追求成名的過程，手足一起可以克服許多因為年齡稚嫩的不安，共同經歷的一切所產生集體安全感，這也是現今許多南韓偶像團體從少年就開始訓練培養的一種原理。


片　　名：魔髮精靈：樂團在一起
英文片名：Trolls 3
類　　型：動畫、懸疑/驚悚
上映日期：2023-12-01
片　　長：91分鐘
導　　演： 華特道恩
演　　員： 安娜坎卓克,賈斯汀,戴維德迪格斯,艾瑞克安德烈
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：UIP


劇情大綱

在前兩集經過友情的考驗和彼此不斷的打情罵俏之後，波比（安娜坎卓克 配音）和小布（賈斯汀提姆布萊克 配音）現在終於正式成為一對情侶了（#波布）！正當這兩位小倆口的關係變得越來越親密，波比卻發現小布竟然有一個神祕的過去。他曾經是她最瘋迷的男孩團體兄弟樂團成員，那是他和他的四個兄弟佛洛伊（金球獎提名電音流行樂超夯歌手特洛伊希文 配音）、強多瑞（【歡樂好聲音2】艾瑞克安德烈 配音）、史布斯（葛萊美獎得主及【漢密爾頓】戴維德迪格斯 配音）以及克雷（葛萊美獎得主及【千萬別抬頭】基德酷迪 配音）共同組成的男孩團體。但是兄弟樂團在小布還是的小貝比的時候就已經解散，這一家人也跟著四分五裂，從那時候起，小布就再也沒有見過他的兄弟。

但是當小布的兄弟佛洛伊因為他的音樂才華被兩個流行音樂的邪惡大壞蛋－凡菲（艾美獎得主及【姐姐愛最大】艾米舒默 配音）和凡尼（音樂劇《摩門之書》葛萊美獎得主及東尼獎提名安德魯蘭內斯 配音）－綁架之後，小布和波比就展開一場既驚險刺激又情緒激動的冒險旅程，希望小布和他其他的兄弟能夠重新聚首，救出佛洛伊，不讓他遭受比在流行音樂界成為過氣明星更悲慘的命運。

▲▼ 魔髮精靈：樂團在一起。（圖／記者賴賴攝）

▲突然有個哥哥出現，原來還是知名偶像團體。

▲▼ 魔髮精靈：樂團在一起。（圖／記者賴賴攝）

▲偶像首要條件是顏值，但動畫不用。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
ET快訊
快訊／深夜巨響　女高職生墜8樓身亡
陸正妹「馬拉松脫衣」爆紅！　被抓P圖真實模樣全看傻
凍抹條帶國中女友初嘗禁果　男友一口氣來4次下場慘了
正妹大巨蛋看球太激動「胸前釦子」炸開！　5秒片超兇
女大生當「時間管理大師」出軌多人！　陸男PPT震碎三觀
台啤雲豹高層深夜爆雷　NBA第一中鋒「表弟」要來台灣
周海媚失業來台拍戲翻紅！　一度繳不起房租偷哭

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／魔髮精靈：樂團在一起　某天你突然有一團兄弟

四期教育成佛有你／慟別臨終母親　苦諦教我面對悲傷

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

運將違規與騎士爆衝突　一言不合揮拳挨罰＋判拘

瘋電影／魔髮精靈：樂團在一起　某天你突然有一團兄弟

四期教育成佛有你／慟別臨終母親　苦諦教我面對悲傷

丫頭出國脫了！「超巨半球外露」形狀全看光 比基尼正面全是洞

開啟10年又關閉！大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」回堵5公里

楊丞琳失言4天首現身！幾乎「遮住整張臉」一看到鏡頭…反應全被拍

快訊／基隆社區大樓清晨火警！住戶緊急出逃　警消出動44人搶救

港湖擂台！高嘉瑜有政治跟騷狂？　公祭場都有人要她唱

《男生男生配》人氣CP裸肌濕吻！主角媽媽發聲逼哭全網

快訊／疑學測課業壓力大　彰化女高職生半夜墜8樓身亡

等到了！超商「3大咖啡飲品」買1送1　限時4天爽喝

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

某天你突然有一團兄弟

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

超市火鍋肉片變出5道美味料理

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

功夫熊貓 (下)

教你在國外麥當勞點餐！

韓國離婚有三十天鑑賞期

墨西哥行前準備　旅遊心得整理

渡辺美里《夏天來了》

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

釐清媽咪產後9大症狀

更多熱門

相關新聞

叩別臨終母親苦諦教我走出傷痛

叩別臨終母親苦諦教我走出傷痛

真的不知從何說起，因為母親的經歷讓我真正體會到了無常，但不管怎樣依然希望通過這種特別的方式，記錄下我的心路歷程，供養給大家，希望大家一心向法，用這短暫的人生在求道的路上精進不懈！

韓國離婚有三十天鑑賞期

韓國離婚有三十天鑑賞期

你的時間投資在哪成就就在哪

你的時間投資在哪成就就在哪

一生馳騁沙場戰功彪炳孤島終老

一生馳騁沙場戰功彪炳孤島終老

義氣再也不是生存之道了

義氣再也不是生存之道了

關鍵字：

瘋電影魔髮精靈：樂團在一起賴賴華特道恩

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面