全球四期教育結業式　體證佛法是生命裡珍貴的寶物

文／賴芃縈編輯整理

▲靈鷲山教育院院長顯月法師勉勵學員你的生命投資在哪成就就在哪

歷時5個月的學習，2023靈鷲山「四期教育」全球線上課程，11月29日舉行結業式。靈鷲山教育院院長顯月法師以「你的生命投資在哪裡？」勉勵學員，遇著佛法、善知識，是生命裡很珍貴的寶物，生命的時間如果能投資在學習上，絕對不虧本，更是自利利他一本萬利，人生何愁不圓滿？

全球來自美國、馬來西亞、大陸、香港、新加坡學員，雲端歡喜齊聚一堂。四期教育是次第性學習課程，學員必須從初階「初轉之法」課程開始學習，再進入進階「無我之道」課程完成後，才可報名高階「解脫之門」課程，本屆結業日起，即開放2024年課程報名，學員報名熱烈響應，持續線上學習的精進態度，難能可貴。

結業式中，學員分享學習的感動，特別感恩心道法師慈悲用心規劃簡淺易懂有脈絡的四期教育成佛藍圖，理解師父（心道法師）所說學佛是為了自覺覺他，自利利他的目的。而在學習過程中，消除母親離世的哀傷之情，也學到自我修練和反省能力。從加入妙心摩尼寶APP報名線上課程，在「解脫之門」課程體會最深的，就是念住的學習。

師父說，修練念住條件是要精勤、正知、具念，練習有如母雞孵蛋，需要耐心，累積成果，持之以恆就能看到巨大改變。尤其要以念住做為我們生活依歸，不論是行住坐臥，一切時一切處當中，都要提起清明的念，練習禪修去觀照身受心法，以念住過活，隨時檢視自己的生活，這樣去體驗佛陀的教導，能夠讓我們對佛法的信心堅定，從而得到念住修練的功德利益與成果，跟隨師父教導走出解脫的道路。

時間花在哪裡 成就就在哪裡

顯月法師特別上線勉勵學員，他說，生命裡有許多資本，尤其是我還活著，能夠呼吸、能夠聽、能夠聞，我六根俱足，有很多善緣等等，這些資本我要投資在哪裡？哪裡是生命中最高報酬率的投資？法師問學員，把時間花在上課上，是否覺得值得？同樣的時間，可以花在玩樂，也可以花在自我學習、花在奉獻服務，我們把時間花在哪裡，成就就在哪裡，無非都是我們自己的選擇。

現在有很多人學習佛法，不管是哪一個宗教，很多人會對佛教產生好奇，我聽到一個論壇討論「如何增加信仰佛教的人口」，主持人問與會者什麼是佛教徒？法師也問大家，你是不是很自信地講我是佛弟子？相較於其他宗教，佛弟子自己在講自己是佛弟子的時候，都不是那麼有自信，這也是值得我們深思的。

什麼是佛教徒？大部分的人會說，皈依三寶就是佛弟子，你是身皈依呢？還是頭腦皈依？還是心皈依？有些人會說，我只要是在學佛，我就是佛弟子，有的人學習佛法只是為了知識性的好奇，我們也遇到過神父研究中觀，或者猶太的拉比深究佛法，甚至有牧師身兼禪師教授禪修，他們都是佛弟子嗎？

佛法浩瀚 四期教育是成佛之道和藍圖

其實，佛教的義理是很奧妙迷人的，遇到善知識，遇到佛法，更是生命裡很珍貴的寶物。佛教講的是發現我們自心的秘密，宇宙的真理，以及成就生命圓滿的方法，只要有心進入，深入自心的探索，如實地看到自己看到他人，也看到宇宙萬有的真相，佛法浩瀚，祂不是一本《聖經》或一本《可蘭經》，所以一般人學佛，可能抓不到次第跟重點。

師父為了讓學佛者能夠有次第的學習佛法，就用佛陀四期弘法的重點來規劃四期教育，希望鋪成一條佛弟子們能夠依循而行的成佛之道和藍圖，這也是師父在修道過程所走過的路，從培養我們完整的人格，再到佛格，透過這樣的一個學習，我們從培養人格，到熏染空性智慧，再到散播菩提種，再到本地風光的華嚴。

顯月法師說，生命的時間如果能夠投資來學習，是自利利他一本萬利，絕對不虧本，戒定慧三學是學佛的三大要素，在學習四期課程的過程裡，有了正見、正思維的智慧，就會越來越有自信，加上如果有行門的實踐，不管是正命、正語、正業有戒行的持守，乃至於正念、正精進、正定的養成，我們的人生何愁不圓滿？這也是我們不斷推廣四期教育，讓大家來學習的目的。

四期教育和靈性生態 關係密不可分

「四期教育」與「靈性生態」的關係密不可分。「靈性生態」就是靈性世界跟物質世界的連結，與其說是連結，不如說是一體兩面，一個是體一個是相用。從四期教育的阿含裡，我們學習了緣起性空，一切因緣和合，我們了知一切現象的本質是空與無常；從般若和法華，我們學習了性空緣起，也就是說從般若智慧，我們緣起了服務跟奉獻的生命；在華嚴裡，我們覺知到「一即一切，一切即一」的宇宙觀，萬物是相依共存多元共生的，人跟萬物是生命的共同體，不論是看得見看不見的，都是一個生命網絡的連結，要維護整個生態的和諧，除了科學上找治標的方法，還必須找到造成亂源的原因，才能夠治本。

在物質世界方面，科學家、政治家、企業家、生態學家正在努力研發很多生態永續的方法，這是全人類正在面臨的問題，全球都有共識要解決這個苦難的危機，心道法師以他的修行證量，提出的是大家所忽略的治本之道～「靈性即生態、生態即靈性」的觀念與行動。

法師說，每一個時代都有每一個時代的苦難，觀音菩薩就是在做渡苦救難的事情，師父要報答觀音菩薩，他撐起願力帶領大家一起實踐。物質世界交給科學家，靈性世界則是我們修行者要去喚醒，透過靈性教育，我們從內心去除貪、瞋、癡、慢、疑這五毒的亂源，除了淨化自己、淨化社會，同時也能夠淨化生態，才能創造生態永續的福祉，而整個宇宙都是心的顯現，我們看待世界的方法，塑造了我們對待世界的方式，世界也就回報我們是什麼樣的樣貌。

所以，萬法是心光，唯心所造，唯識所顯。我們的共業都必須從「心」去轉換，才能成就淨土，這是我們生生世世都要精進的一個方向，期待大家在學習四期課程時，都能把自己的「心」交出來，讓自心轉換，我們自轉的同時，周圍的人、事、物，乃至於生態都會跟著公轉，期待我們的學習，能為這個世界、所有的眾生製造更多的福祉，祝福大家突破所有的障礙，學習愉快，精進不退轉。

▲精進學員葉玉嬌一學期圓滿阿含期含四期教育基礎皈依三寶課程，四門課程雙獎。

▲整個宇宙都是心的顯現，我們看待世界的方法，塑造了我們對待世界的方式，世界也就回報我們是什麼樣的樣貌，所以萬法是心光，唯心所造，唯識所顯。

靈鷲山成佛藍圖 2024四期教育【最新課程】請見靈鷲山教育網

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