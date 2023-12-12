瘋電影／30日　韓國離婚有三十天鑑賞期想清楚還可反悔

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情好笑，節奏流暢好看，是放假首選，非常紓壓的喜劇片，雖然劇情非常似曾相識，但卻也因為這種類似的劇情中，些許的不同，但緊湊的笑點和溫馨，達成三分一笑點五分一轉折的節奏，看得非常輕鬆開心。

很厲害的劇本結構，俊男美女，窮夫富妻，就是這種典型互補的設定，來建構因價值觀的差異，使得生活更多姿多彩且更多挑戰，而偏偏能夠接受這種背景的兩造，原本就是不易臣服大環境的造命者，才有可能成就這樣的刻骨銘心的感情，電影很好看，推薦。

片 名：30日

英文片名：Love Reset

類 型： 愛情、喜劇

上映日期：2023-11-24

片 長：119分

導 演： 南大中

演 員： 姜河那、庭沼玟

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

故事在敘述一對年輕夫妻在婚姻上遇到嚴重分歧，決定上法院訴請離婚，不過離婚需要30日才會生效，但卻在這時他們卻發生一場嚴重車禍意外，導致雙雙失去記憶，彼此只記得對方美好的一面，完全忘記彼此討厭與醜陋的回憶，難道他們的婚姻可以重新修復？

▲是佳偶還是怨偶皆因個人造化。

▲相愛時可以為他死。

▲不愛時恨不德他去死。

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