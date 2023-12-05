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瘋電影／拿破崙　一生馳騁沙場戰功彪炳孤島終老

文／賴賴

▲▼拿破崙　。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影流暢，神壇集導演84歲的雷利史考特，老當益壯，場景浩瀚，從拿破崙多年征戰，戰功彪炳，成為國王之後，才更凸顯和皇后的依存關係，這是一部傳記電影，並不著墨在拿破崙的這個人，反而比較像是敘述他的一生經歷。

最大的看點莫過於男主角的超級演技，女主角也不惶多讓，另外藝術視覺是最令人沉醉的地方，服裝造型，不論是打仗的軍裝，或是宮廷內的酒池肉林，王室的造型設計都非常非常用心考就，特別是拿破崙那頂超級ＩＰ帽無人能比擬，另外拿破崙的外套也相當出色。

劇情著重於拿破崙對於皇后的情感深刻依賴，與其說是夫妻關係，皇后之於拿破崙更像是保母、好友，一個永遠無法被取代的重要存在，更像是自己的鏡子，外表頑固而內心脆弱，而在整體氛圍有著難以清朗的陰鬱感，整體是好看的。

片　　名：拿破崙
英文片名：Napoleon
類　　型：戰爭、傳記
上映日期：2023-11-24
片　　長：158分鐘
導　　演： 雷利史考特
演　　員： 瓦昆菲尼克斯,凡妮莎寇比
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

影片描述法蘭西皇帝拿破崙成敗參半的崛起與殞落。除了由金獎大導雷利史考特調度的多場大規模寫實戰役之外，電影更深入描繪拿破崙與他的唯一真愛，皇后約瑟芬之間火爆又無法自拔的複雜關係，同時展現他在軍事策略與政治謀略的天份。

「在我的字典裡沒有『不可能』這個字」，令人聞風喪膽的法國小巨人拿破崙，被世人認為是世界歷史上最優秀的軍事家之一，於1804年登基為法蘭西皇帝後，四處征戰的他稱霸整個歐洲大陸，或許在眾人眼中他是一位充滿魅力的統治者，但是在敵人的面前卻是一位傲慢的暴君。電影描述拿破崙在法國革命後的迅速崛起，直到滑鐵盧戰役後的殞落，他戲劇化又傳奇的一生終於將在大銀幕上曝光。

▲▼拿破崙　。（圖／imdb）

▲每套皇室服裝都相當考究。

▲▼拿破崙　。（圖／imdb）

▲實景拍攝成本可觀。

▲▼拿破崙　。（圖／imdb）

▲從頭髮造型可怕混亂到皇后尊貴，說明有錢就可以美。

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