瘋電影／拿破崙　一生馳騁沙場戰功彪炳孤島終老

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢，神壇集導演84歲的雷利史考特，老當益壯，場景浩瀚，從拿破崙多年征戰，戰功彪炳，成為國王之後，才更凸顯和皇后的依存關係，這是一部傳記電影，並不著墨在拿破崙的這個人，反而比較像是敘述他的一生經歷。

最大的看點莫過於男主角的超級演技，女主角也不惶多讓，另外藝術視覺是最令人沉醉的地方，服裝造型，不論是打仗的軍裝，或是宮廷內的酒池肉林，王室的造型設計都非常非常用心考就，特別是拿破崙那頂超級ＩＰ帽無人能比擬，另外拿破崙的外套也相當出色。

劇情著重於拿破崙對於皇后的情感深刻依賴，與其說是夫妻關係，皇后之於拿破崙更像是保母、好友，一個永遠無法被取代的重要存在，更像是自己的鏡子，外表頑固而內心脆弱，而在整體氛圍有著難以清朗的陰鬱感，整體是好看的。

片 名：拿破崙

英文片名：Napoleon

類 型：戰爭、傳記

上映日期：2023-11-24

片 長：158分鐘

導 演： 雷利史考特

演 員： 瓦昆菲尼克斯,凡妮莎寇比

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

影片描述法蘭西皇帝拿破崙成敗參半的崛起與殞落。除了由金獎大導雷利史考特調度的多場大規模寫實戰役之外，電影更深入描繪拿破崙與他的唯一真愛，皇后約瑟芬之間火爆又無法自拔的複雜關係，同時展現他在軍事策略與政治謀略的天份。

「在我的字典裡沒有『不可能』這個字」，令人聞風喪膽的法國小巨人拿破崙，被世人認為是世界歷史上最優秀的軍事家之一，於1804年登基為法蘭西皇帝後，四處征戰的他稱霸整個歐洲大陸，或許在眾人眼中他是一位充滿魅力的統治者，但是在敵人的面前卻是一位傲慢的暴君。電影描述拿破崙在法國革命後的迅速崛起，直到滑鐵盧戰役後的殞落，他戲劇化又傳奇的一生終於將在大銀幕上曝光。

▲每套皇室服裝都相當考究。

▲實景拍攝成本可觀。

▲從頭髮造型可怕混亂到皇后尊貴，說明有錢就可以美。

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