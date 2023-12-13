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四期教育成佛有你／慟別臨終母親　苦諦教我面對悲傷

文／杜云

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【初轉之法】銀獎　杜云　作品：母親的啟示

真的不知從何說起，因為母親的經歷讓我真正體會到了無常，但不管怎樣依然希望通過這種特別的方式，記錄下我的心路歷程，供養給大家，希望大家一心向法，用這短暫的人生在求道的路上精進不懈！

今年過完年，曾經《皈依三寶》的小組成員都在惦記著什麼時候可以接續共學的法緣，也就在這個時候，母親的身體已經開始出現一些水腫的徵兆了，因為母親之前有很多的基礎病，想必也是新冠後遺症導致的，吃了些藥也沒有明顯好轉，我還每天快樂的平衡著工作和學佛之間的節奏，逐漸的，母親身體狀況越來越嚴重，進而住院調理，我也就順理成章的居家辦公了，記得當時我們要開始學習四聖諦了，首先就是了解「苦諦」，共學時我還跟師姐們分享：「我這樣的一定是鈍根器吧，看看佛陀當年四門游觀時看到了『老、病、死』後便升起了極大的出離心，我們這樣的人，算不算是麻木不仁的？」還在思維感慨著法意的殊勝，也伴隨著母親出院，出院後回家當天就又感染了甲流病毒，病情急劇惡化，身體虛弱到連躺著睡覺都是一種煎熬，而照顧一老一小的重擔也日漸明顯的壓在我肩上，但我內心卻出奇的寧靜，甚至還樂此不疲的照顧她們的起居，共學的時候還分享給了師兄姐們，大家還為我身在逆境中能保持平常心而點贊，但可能只有我自己知道吧，如果沒有佛法的學習，自己恐怕也是那個遇到逆境就怨天尤人的眾生。

好景不長，真正的挑戰毫不遲疑的向我襲來，3月份的時候，母親的身體狀況已經到了崩潰的邊緣，每天最難過的狀態就是喘不過來氣，吸氧機，「紅景天」都不能緩解，後來才明白，這已經是心衰的狀態了，直到24號晚上，媽媽整夜不能入睡，吃了家裡唯一一瓶速效救心丸後，我叫了救護車，這時自己心理確實開始慌了，沒想到媽媽會嚴重到這個地步。

打了120，來了救護車，由於是夜裡2點，家裡沒有別人，只有我一個人，聯絡其他親屬，無果，其實我媽媽當時的情況已經是只能坐著，不能有任何動作了，但是急救人員也要將媽媽攙扶到擔架上，拔掉家裡的吸氧機，坐到擔架上，出了家門，進了電梯，我眼看著母親從極度難受的表情，到呼吸困難，到再也吸不進氣······一下癱軟在了擔架上，那一刻意識到母親離我而去了，那種衝擊和震撼，永生難忘，我受到了極度驚嚇，流不出眼淚，只覺得自己渾身冰冷在顫抖，大腦一片空白，救護車的醫護人員一直在給媽媽做心肺復蘇，我腦子裡只有一個名字『觀世音菩薩』，我顫抖著祈請觀音菩薩的加持，請求菩薩救救我的母親，直到沖進醫院看著母親被推進搶救室，無常的突如其來將我整個人仿佛嚇傻了，腿都有點不聽使喚，但「大悲咒」和觀音菩薩的名號一刻也不敢間斷，原來人在面對生死的時候是這樣真實而又虛幻，正如《水懺》裡所說：「人命無常，喻如轉燭，一息不還，便同灰壤。」死亡面前，唯有獨自面對，無人能陪，無人能替。於是大悲咒一刻不停，後來才意識到，如果沒有平時精進學佛的積累，內心是很難在緊迫時刻對佛菩薩升起絕對的信心的，因為只有佛菩薩才是眾生內心真正的依怙。

經過了漫長而煎熬的18分鐘搶救，媽媽終於有了心跳和呼吸，但失去了意識，不知道什麼時候能醒。感恩觀音菩薩加持，菩薩願力真實不虛！

目前雖然媽媽還沒有脫離危險，還有很多關需要闖，但我已經能感受到某些力量正在不知不覺中悄悄運作著。未來事態會發展到什麼程度，我不能確定，但這才真正是修行的好機會。這個過程中我更深刻的體會到了人生「八苦」，病苦、死苦、愛別離苦，這些都源於對愛的渴望，母親的這場經歷給了我對「苦諦」更深刻的理解，讓我意識到，無論我們平時認為多麼一成不變的生活，不會離開的人，不會發生的事，不會輪到我頭上的逆境，都會在你不經意間，沒準備好時，刻意回避時，毫不留情的降臨到你的身上，而且是一定會發生，必然會發生，並且不知道何時發生！但是，當你真正的接受了它一定會發生的這個事實，你才會真正的升起出離心，認識到生命就是會一直這樣沒完沒了的在生生死死的輪回苦海中浮沉，如果我們沒有升起一顆希求解脫的心，一心向道精進不懈，那生命真的是太苦了，因為我們認為的一切可靠之物全都靠不住，但我們還是樂此不疲的在人生八苦裡試圖追逐永恆的快樂，我終於能理解為什麼諸佛菩薩及大成就者們會對眾生升起極大的悲心，誓願救拔一切眾生離苦得樂。

感恩母親，感恩這次經歷，歷練了我的心性，讓我更明確未來努力的方向及學佛的動力，對於我來說，未來的挑戰不會少，但我相信一切唯心造，只有在接下來的生活中如實運用佛陀的法教去度過每一個當下，我就不會迷失方向，願佛法的智慧成為我人生的導航。
 

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▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲杜云短期出家照。

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