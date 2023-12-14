辣妹捷運中山站出口滑手機...他狂伸手比YA　網友：是酒店經紀

▲北市捷運中山站出沒怪人，故意接近女子還在手機下比YA，讓女子相當不舒服。（圖／達志／示意圖）

記者邱中岳／台北報導

台北捷運中山站在11日下午發生1名男子在4號出口騷擾女子，男子趁一名辣妹坐在座位區滑手機時上前，故意將手伸到女子手機下方比YA，且還不只一次，女子不堪其擾出言制止，男子還不以為意，女子於是報警，還自嘲遇到「中山怪人」，也有網友認為應該是酒店經紀在搭訕女子。

警方調查，25歲的C女在11日下午4時許，從北市捷運中山站4號出口離開，在捷運站外座位區休息，卻遇到1名30歲的簡姓男子突然坐到旁邊，當時C女正在滑手機並未注意，但簡男卻做出奇怪舉動。

簡姓男子趁C女正在滑手機，將手多次伸入女子手機底下比YA的手勢，讓C女感到相當不舒服，而且手勢動作很靠近身體，雖然沒有觸碰到C女身體，但仍讓C女不滿。

警方接獲C女報案趕抵現場，由於C女表示不願追究，也就在抄錄資料後讓2人離去，事後整個過程也在網路傳開，當事人氣得大罵，自己從沒在公共場合破口大罵陌生人過，「他真的是完全踩到我底線，我才會如此生氣」。

讓當事人更生氣的還是，當時發生狀況，C女氣得大罵簡姓男子，簡男還說，「妳不要仗著自己是女生就這樣好不好？」氣得女子不滿，「我才想問你到底為什麼要三番兩次一直在這附近騷擾女生好嗎？」

有網友在底下留言，懷疑是之前有傳出是酒店經紀，在捷運站門口隨機搭訕女子，也留言指出，「中山站真的怪人超多」、「亂搭訕真的很煩人」，也有人留言表示這男的就是酒店經紀。

北市捷運中山站周遭人潮眾多，過往曾有酒店經紀於附近隨機搭訕女性之情形，經統計捷運中山站在2023年間，接獲5件類似報案，並於接獲相關報案後，即加強中山捷運站周遭之巡邏密度，以防止類似情形發生。