男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

▲警消人員抵達，將受困在耶誕樹造型裝置下的龔男救出，並立即送往亞東醫院救治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋捷運站3號出口，今天（4日）下午3時許，有一名負責搬運耶誕樹造型看板的男子，搭乘手扶梯搬運下樓時，未注意手扶梯與天花板高度，導致耶誕樹變形遭壓困在下方。警消獲報抵達，男子意識清楚，警消立即破壞耶誕樹，將受困的男子救出，男子表示左下腹疼痛，生命徵象穩定，送往亞東醫院治療。

據了解，板橋捷運站地下街某間巧克力攤商，為了耶誕節應景布置，請協力廠商製作一只紅色耶誕樹。今天下午，協力廠商員工23歲龔姓男子抵達，搭乘手扶梯將該紅色耶誕樹從捷運3號出口搬入地下街時，未注意與天花板高度，導致看板上方與天花板擠壓，龔男當場被紅色耶誕樹壓困在下方。

▲龔男搬運耶誕樹裝置，未注意高度遭壓困在捷運站手扶梯。（圖／記者陸運陞翻攝）

民眾見狀立即撥打119求救，警消抵達，發現龔男受困在耶誕樹與手扶梯之間，所幸，意識清楚僅有輕微肢體擦、挫傷，立即送往醫院急救。警方目前仍在釐清事故發生原因，並連絡相關單位，是否追討相關損失。

▲警消人員破壞該紅色耶誕樹，才得以將受困下方的龔男救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第一大隊羅凱文表示，電動的手扶梯，黃色框線內表示「標示電扶梯站立的安全範圍」，因為電扶梯踏階四周有許多夾縫，若在搭乘時太靠近踏階邊緣，身上的隨身物品包含鞋子、衣服、包包等，都可能被夾入踏階縫隙，搬運大型物品更不能搭乘，以免發生危害。