幕後／賴清德秘籌辯論小組　納蔡英文核心幕僚學know-how

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰進入最後催票階段，據了解，民進黨總統候選人賴清德除持續強化陸戰，鞏固基本盤，12月中旬起登場的3場電視政見發表會、1場電視辯論會也被視為「重頭戲」，目前競選總部已秘密組織辯論小組，由競選總幹事潘孟安擔任召集人，親自督軍，並納入多位曾協助總統蔡英文準備辯論的核心幕僚，藉此汲取經驗和know-how（技能）。

據掌握，儘管賴清德本周罕見地連續4天沒有公開選務行程，但他並沒有閒下來，除了以副總統身份出席國政行程，也低調拜會地方組織，例如12月14日陪同新北市第一選區立委參選人何博文前往新北市淡水第一信用合作社，由於該單位理事主席麥勝剛是國民黨主席朱立倫同窗，外傳蔡英文昔日曾邀約其見面但被婉拒，因此，賴此行也被解讀「拔樁」意味濃厚。

除此之外，知情人士透露，賴清德近期也著手準備電視政見發表會與電視辯論會，他說，12月中下旬開始的政見發表會與辯論會，需要存取很大量的資料庫，必須演練、建立題庫、揣摩會被攻擊哪些議題，因此，他將汲取2016年與2020年蔡英文準備總統辯論的經驗與know-how，複製到賴清德身上。

該人士指出，目前競選總部已低調組成辯論小組，由潘孟安擔任召集人，包括競選總部總督導卓榮泰，以及多位曾襄助蔡英文準備國政辯論的核心幕僚，都已加入該小組。

不過，對於賴清德目前準備辯論的進度，潘孟安與媒體茶敘時不置可否，並未深入說明。他僅說，賴清德現在還是以公務行程為主，另外還有一些組織行程，例如本周日有高達17個行程，至於辯論方面，競選總部會先幫賴清德整理一些資料。

此外，黨秘書長許立明周三在中常會說明選務時程時特別強調，接下來的重頭戲，是12月20日、12月26日、12月28日這3場總統電視政見發表會，以及12月22日副總統電視政見發表會，還有12月30日由媒體共同主辦的總統電視辯論會，1月1日副總統電視辯論會。