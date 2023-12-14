他9萬買到「保時捷 918」…一上路秒被交警扣下！結局超爆笑

▲他2萬多人民幣買保時捷上路。（圖／翻攝自小莉幫忙）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鶴壁一王姓男子爆料稱，自己花2萬多（人民幣，約新台幣9萬元）在直播間購買了一輛油電混動的「保時捷 918」。當時直播主放話稱，不需要駕照，超長續航里程。可沒想到，他提完車剛上路，就被交警查扣，發現車掛了手煞還能跑，一次還只能加20元（人民幣，下同）的油。

據《小莉幫忙》13日報導，王男稱，當時主播介紹，不需要駕照，超長續航里程，可沒想到剛上路就被交警查扣，毛病不斷想售後找不到人。

同時，多名消費者也投訴自己購買的「帕拉梅拉」、「大卡宴」遇到類似問題。車主喬先生表示，買車後都拖了4次車了，「網友都說我的『帕拉梅拉』是『稀裡嘩啦』。」

還有消費者表示，自己的「卡宴」都變成拖拉機了，每次油箱加18元，車下面還沒有擋板，安全隱憂特別大。喬先生說，售後也聯絡不上。

對此，媒體聯繫到廠商售後，對方表示，問題沒辦法解決。根據消費者提供的線索，記者來到了其中一個生產廠家，門口有很多已經生產好的車輛被裝上了車，準備出貨。工作人員聲稱，合格證是自己打的，也上不了牌，「有手續就能上牌了，肯定是沒手續。」

網友看後震驚稱，「這不就是老頭樂」、「大張旗鼓的生產，還能大張旗鼓地賣」、「18塊錢就能加滿油的保時捷，頭一次見」、「老頭樂真的是山寨之地，掛了手煞還能跑」。

據悉，「老頭樂」是一種戲稱，正式名稱叫「低速電動車」。這是一種三輪或四輪的電動車，常被大陸中老年人用於短途代步，因此被稱為「老頭樂」。

「老頭樂」自誕生起，便頗受爭議。2018年6月，央視《焦點訪談》就點名批評了「老頭樂」，稱其雖然滿足了市場需求，卻也因為缺乏監管，存在大量問題。

當年11月，大陸工信部等六部委印發了《關於加強低速電動車管理的通知》，通知中明確表示老年代步車屬於此次被納入監管的低速電動車範疇。

2021年7月，北京打響了封殺「老頭樂」的第一槍。北京市公安局、北京市交通委員會、北京市市場監督管理局、北京市商務局、北京市城市管理委員會等五部門聯合發佈《關於加強違規電動三四輪車管理的通告》，規定至2023年底過渡期滿，違規三、四輪電動車將不得上道路行駛以及不得在公共場所停放。