等到了！超商「3大咖啡飲品」買1送1　限時4天爽喝

▲歡慶7-11今年連續第5年入選「道瓊永續指數」，7-11今（14）日起推出6大優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快趁便宜買起來！超商為慶祝今年再度入選全球最具公信力永續評比之一的「道瓊永續指數」，直接祭出6大優惠給消費者，其中，美式、卡布奇諾以及紅茶通通下殺買1送1，還有持自帶杯購買咖啡省7元、純水(600ml/24入)整箱下殺170元等。

7-11今年連續第5年入選「道瓊永續指數」(全球最具公信力永續評比之一)，全台唯一零售業者入榜。7-11以「地球永續、你我日常」與民眾共創永續生活，以使用循環杯、自帶餐具、購買天素地蔬等具體行動支持環境減塑、低碳飲食等，讓永續與生活無縫連結，共創美好環境。

為感謝民眾共創永續榮耀，7-11自今（14）日至12月17日推出6大優惠，分別為「天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數」、「CITY燕麥系列商品任選買2送1」、「CITY大杯卡布奇諾／大杯濃萃美式／英式紅茶同品項買1送1」。

▲6大優惠一次看，快趁便宜先買。

還有「持自帶杯購買CITY系列省7元」、「當筆租借循環杯享CITY CAFE濃萃美式優惠價30元」以及「統一H2O WATER無標純水(600ml/24入)整箱優惠價170元(原價432元)」。

▲萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出2大咖啡飲品優惠，單杯中杯美式特價18元、中杯拿鐵25元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出2大咖啡飲品優惠，即日起至12月26日止，Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵享買12送10（單杯45元），兌換期限至2024年6月23日止；即日起至2024年1月9止則有Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）同品項買12送10，兌換期限至2024年7月7日止。