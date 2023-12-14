ET民調／2024大選關鍵議題　42.0%民眾強烈認為是「清廉與貪腐」

▲2024總統選情調查，可點圖放大。（圖／《ETtoday民調》提供，點圖放大）

記者皮心瑀／台北報導

《ETtoday民調雲》調查2024大選選民所認為的核心議題，有高達42.0%強烈認為這場選舉是「清廉與貪腐的選擇」，反映出多數選民將候選人和政黨的誠信與廉潔視為投票的首要考量。

《ETtoday民調雲》13日公布最新民調，發現當被問到「2024總統大選是戰爭與和平的選擇」時有55.8%民眾表示認同（非常認同32.4%、還算認同23.4%），36.3%民眾表示不認同（非常不認同14.5%、不太認同21.8%）；另有7.8%民眾表示不知道/沒意見。

若被問到「2024總統大選是民主與專制的選擇」此說法，則有66.6%民眾認同（非常認同38.3%、還算認同28.3%），25.7%民眾表示不認同（非常不認同8.5%、不太認同17.2%）；另有7.8%民眾表示不知道/沒意見。

至於被問到「2024總統大選是清廉與貪腐的選擇」這個說法，有65.4%民眾認同（非常認同42.0%、還算認同23.4%），25.9%民眾表示不認同（非常不認同9.0%、不太認同16.9%）；另有8.6%民眾表示不知道/沒意見。

其中，「清廉與貪腐」42.0%的民眾強烈認同它是2024總統大選的關鍵議題，反映出多數選民將候選人和政黨的誠信與廉潔視為投票的首要考量；而「民主與專制」議題也獲得38.3%選民的高度認同，凸顯民眾對保護民主價值和制度的承諾；相對而言，「戰爭與和平」雖然是三者中最低，但仍有32.4%選民表示強烈認同，反映出在當前的地緣政治環境下，區域安全和穩定也是一個重要的考慮因素。

本次調查為《ETtoday民調雲》於12月12日至13日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1,672份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。