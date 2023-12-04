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AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

▲智慧桃園學院開跑

▲「智慧桃園學院」系列講座，協助同仁創新思考。（圖／研考會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為「智慧桃園」推動注入更多創新能量，桃園市政府研考會與資科局開辦「智慧桃園學院」系列講座，首波以「AI時代公務員必上的5堂課」為主題，從服務設計、科技應用、智慧城市、數據科學、法律面等角度，邀請各領域專家協助市府同仁「從AI到AI＋」，了解各領域與AI結合的可能性。

研考會主委吳肇銘4日表示，成功的政策推動要從培養人才做起，張善政市長特別指示，要集結外部智慧、瞭解最新科技應用，提升公務同仁資訊與應用能力。因此，市府特別推出「智慧桃園學院」專案，積極推動數位人才培力、提升專業知能，也期待每位參與的同仁都能夠收穫滿滿，透過課程幫助自身未來公務職涯發展。

▲智慧桃園學院開跑

▲AI時代公務員必上5堂課，智慧桃園學院開跑。（圖／研考會提供）

推動數位服務的首要關鍵就是「服務設計」，要思考如何提供友善的政府服務、增加服務效率，因此「AI時代公務員必上的5堂課」首先邀請致遠體驗設計創辦人卓致遠老師，分享AI與服務設計議題；第2場講座則由生成式AI創新學院院長李啟龍老師，從圖形運用、影像與多媒體等主題，分享生成式AI工具的相關應用。

▲智慧桃園學院開跑

第3場邀請MIT城市科學實驗室亞洲區主任林家樑，從國際經驗分享「智慧城市與AI」；第4場則有Deepbelief.ai人工智慧科學家尹相志，進一步與大家一同探討ChatGPT將如何改變未來知識工作；最後則由瀛睿律師事務所律師簡榮宗，深入淺出介紹人工智慧可能產生的法律問題。

▲智慧桃園學院開跑

▲「智慧桃園」專案，提升公務同仁資訊與應用能力。（圖／研考會提供）

吳肇銘主委說，未來智慧桃園學院會針對不同科技主題推出實作導向的工作坊，如流程自動化（RPA）、生成式AI應用、資料數據分析、民眾服務與決策品質等內容，強化推動共識與跨機關合作，協助同仁業務面的創新思考，讓公務人員不再成為落後的科技使用者，也讓市民享有更便利、更智慧的生活環境！

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