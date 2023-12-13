犯罪學學會理監事會議　李修安當選理事長...2同學也當選理事

▲中央警察大學今天召開中華民國犯罪學學會理監事會議，會中李修安（左）以高票當選新任理事長，右為卸任理事長賴擁連。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中華民國犯罪學學會今（13）於中央警察大學召開理監事會議，會中推選新任理監事，其中李修安博士以高票當選新任理事長，另外，刑事局副局長陳明君、警政署公關室主任李建民也高票當選新任理事，3人為警大第59期同學，李修安指出，有警察實務界精英加入，未來可讓學術與實務更緊密結合，讓學會更為壯大。

擁有文化大學法學博士的李修安，學術專長為兩岸跨境犯罪及情報研究，現於民間企業禾聯（HERAN）集團擔任副總經理，並兼任警大與各大專院校教師，早年曾在桃園龜山警分局等單位任職，從警界轉換跑道後常致力於社會公益服務，並獲聘桃市府市政顧問和調解委員。





▲中央警察大學今天召開中華民國犯罪學學會理監事會議，會中李修安當選新任理事長，刑事局副局長陳明君、警政署公關室主任李建民也高票當選新任理事，新卸任理監事會後合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李修安獲選後指出，近年國內犯罪問題仍嚴重，尤以詐騙、黑幫、毒品居多，犯罪型態亦趨於惡質化，造成民眾心理不安，未來學會將投入更多資源做好犯罪學研究，以改進犯罪防治制度、提升犯罪防治實務品質及促進社會安定為主要目標，並加強與政府、實務機關實際研習交流。

此外，中華民國犯罪學學會成立於1994年，當年由警大前校長蔡德輝、教授周震歐創辦發起，學會除整合社會學、社會工作、心理學、法律、輔導及犯罪防治等各界力量，近年更致力於建立犯罪學專業地位，定期出版「犯罪學期刊」，每年舉辦多項犯罪學學術研討會，為國內犯罪防治研究領域最具代表性的專業學術性團體。