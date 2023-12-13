快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

Novavax XBB疫苗今（13）日傍晚通過緊急使用授權，適用對象為12歲以上青少年與成人。疾病管制署隨即宣布，已接洽自COVAX機制進口46萬劑Novavax XBB疫苗，預計12月底抵台、最快1月中旬開打；接種劑數依據先前有沒有接種過疫苗有所不同。

近期新冠疫情持續蠢動，上周死亡病例已經是連續五周新高，疾管署預估明年1月中到1月底達高峰，屆時平均每天染疫人數約在1.8萬至2萬之間。國內已經開放6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗，到12月11日累計64.9萬劑，尚有剩餘91.0萬劑。

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然而有些民眾對於mRNA製程疫苗有所疑慮，國內目前提供另一款Novavax次單位蛋白疫苗仍為原始株疫苗。其實Novavax的XBB.1.5疫苗已經完成三期臨床試驗，我食品藥物管理署今日召開專家會議，通過Nuvaxovid XBB.1.5 Vaccine (Novavax XBB.1.5 疫苗)緊急使用授權（EUA）核准專案輸入，適用於12 歲以上青少年及成人之主動免疫接種。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，已接洽自COVAX機制進口46萬劑Novavax XBB疫苗，預計12月底抵台、最快1月中旬開打。根據11月22日ACIP會議決議，參酌 Novavax XBB疫苗臨床試驗報告與美國、歐盟等國際間接種建議，Novavax XBB疫苗可提供12 歲以上青少年與成人接種，接種建議如下:

(一)未曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 2 劑(0.5 mL)，兩劑間隔 4週以上。

(二) 曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 1 劑(0.5 mL)，與前 1 劑間隔至少 3 個月。

根據ACIP建議，國內購得XBB疫苗將有莫德納及Novavax兩種廠牌，建議選擇其中一種疫苗接種即可。羅一鈞也提到，國內透過COVAX機制進口疫苗在46萬劑到貨後結清，後續會視民眾接種踴躍程度，如果仍有購買需求會直接和Novavax公司洽談。