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快訊／XBB疫苗增一款！食藥署核准Novavax專案輸入「12歲以上適用」

▲▼XBB疫苗首批開打，台大醫院出現接種人潮。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠XBB疫苗將增加一款！食品藥物管理署今日（13）召開專家會議，通過Novavax XBB.1.5 核准專案輸入，適用對象為12 歲以上青少年及成人。

食藥署表示，經審查Novavax XBB.1.5疫苗所附資料證據，Novavax XBB.1.5 疫苗與先前已核准的Novavax疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。

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動物試驗結果顯示，施打Novavax XBB.1.5 疫苗，可針對XBB.1.5 變異株病毒產生相當的中和抗體免疫反應，另由於其他變異株疫苗之臨床試驗結果亦顯示，可誘發對該變異株病毒良好的中和抗體免疫反應，因此可預期相同技術平台之Novavax XBB.1.5疫苗亦可誘發對XBB.1.5變異株病毒良好的免疫反應，而提供保護效益。

在安全性方面，施打Novavax XBB.1.5 疫苗最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌痛和全身無力，發生的局部/全身性不良反應以輕中度為主，與先前已核准的Novavax疫苗相似。

食藥署表示，考量國內目前流行的變異株以XBB變異株病毒為主，世界衛生組織亦建議使用單價XBB.1衍生譜系(如XBB.1.5)作為新疫苗抗原成分，經專家會議整體評估其臨床風險效益，同意核准Novavax XBB.1.5 疫苗專案輸入，適用於12 歲以上青少年及成人之主動免疫接種。

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