藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

▲2020總統大選民進黨候選人蔡英文於凱道舉辦選前之夜。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

作為選戰拉聲勢、衝選票的最後關鍵，選前之夜如何舉辦一直是大選焦點，而其舉辦地點，各方大多屬意具象徵意義的凱達格蘭大道，希望可以成功前進總統府。如今2024大選倒數31天，藍綠白三方爭搶場地之戰結果出爐，民眾黨的柯文哲搶到凱道，民進黨的賴清德則拿下第二志願，也就是民進黨中央黨部前的北平東路，然而都還未確定地點；至於國民黨借到市府路，但目前也有規劃回到侯友宜本命區、大本營，在板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜，場地已搶先申請。

針對選前之夜地點，柯營原瞄準多個場地，包括凱道、北門前的博愛路，以及新北市新莊競總前；而13日0時開放申請路權，民眾黨順利搶下凱道、博愛路路權。

不過，有關凱道路權，民眾黨只搶到1月12日，而1月9日至11日則由民進黨包辦，也讓民眾黨選前之夜當天舞台搭建等場佈作業面臨挑戰。柯文哲競辦發言人陳智菡表示，會試著溝通協調看看。

民進黨所搶下的北平東路也是塊風水寶地，過去蔡英文2016、2020兩次總統勝選的競總就在這條路上。對於路權，民進黨秘書長許立明今在中常會上表示，不管任何場地，只要把價值、精神陳述清楚，就是好的活動，也提醒同志不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對。

國民黨方面，侯友宜競辦要角透露，新北選前之夜最夯的板橋第一運動場前廣場早已搶先申請，目前原則上就是會在板一舉辦，這是侯友宜的本命區，對於「固票」有一定幫助，但若民眾黨放棄凱道，還是會試著一搶。