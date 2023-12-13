　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／正妹師開賓士飆速193！本尊認錯：不再犯　校方說重話了

記者邱中岳／台北報導

近日網路流傳一段影片，畫面中1台賓士飆破時速190，最快達到193公里，影片中扶著方向盤的疑似為女生，事後追出原來影片出自1名踢毽女教練的個人社群，對此，女教練本人也表示，不好意思，做了不好的示範，並指出，我下次不會再犯了，校方也表示，續聘問題將全面表現列入考量依據。

臉書社群在日前貼出2段影片，其中1段為1名女子開著賓士車配上音樂，但是另一段則相當熱血沸騰，賓士車搭配澎湃的音樂，時速一路狂飆直線上升，最快飆到193公里，影片一出也引起網友熱議。

▲▼吳姓踢毽隊教練在國道狂飆的影片，近日在網路引起瘋傳熱議。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲吳姓踢毽隊教練在國道狂飆的影片，近日在網路引起瘋傳熱議。（圖／翻攝《爆料公社》）

事後網友也找到貼出影片的來源，來源竟然出自於1位踢毽吳姓女教練的個人社群，該名吳姓女教練為約聘雇教練，專門指導踢毽，曾在雙北市多所學校任職，也被找到在北市萬華區的國小擔任踢毽校隊的約聘雇教練。

影片一出，國道公路警察局也做出回應，「時速部分有超過80公里，她會違反處罰條例第43條的部分，依法是可以開罰3萬6千元，另外會記違規紀錄3點，另外車牌也會吊扣半年」。

▲▼吳姓踢毽隊教練在國道狂飆的影片，近日在網路引起瘋傳熱議。（圖／民眾提供）

▲吳姓踢毽隊教練平時工作認真，對於做出不良示範，也表達歉意。（圖／民眾提供）

吳姓女教練本人也表示，不好意思做了不好的示範，我下次不會再犯了，也謝謝各界關心，據悉，吳姓教練在北市萬華區的知名國小擔任踢毽教練約3年時間，平時表現優異，也很照顧踢毽隊隊員，也深受對於喜愛。

校方則表示，吳姓教練是學校一年一聘的約聘雇踢毽隊教練，這樣的行為也告誡要誠懇的面對錯誤道歉，並接受法律的處分，希望約束行為別再犯錯，對於後續是否續聘，期末也會將全面表現列入續聘考量依據。

正妹老師PO網炫耀「國道時速狂飆193公里」　學校、警方回應了

ET快訊
快訊／內參民調「侯康配」超車賴蕭！　朱立倫：領先達0.8％
洗完頭不能馬上吹頭髮！　醫曝正確4步驟
摩天輪女主全身而退！　露點、打野戰不起訴理由曝
摩天輪女主新流出！　高美濕地露出巨乳+蜜臀
胡瓜暴怒否認！　一聽熊霓僅說：別扯有的沒的
2024年12星座運勢分析來了！
身家超過4億！周海媚單身不嫁　笑：我家沒有王位要繼承
快訊／亞力山大倒閉案　二審判唐雅君、唐心如姊妹賠償2.4億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

改排氣管「音浪吵翻天」被攔查　噪音超標酒測也破表...這下慘了

嘉義婦橋上「狂丟10條吐司+倒牛奶」　環保局怒了...最高罰6千

摩天輪、高美濕地女主角全身退！露點拍照、打野戰不起訴理由曝

摩天輪老漢推車前傳曝！高美濕地也淪陷　女主野外露出巨乳+蜜臀

蒙古貨輪擱淺！上船狂偷「鉗子、噴漆都不放過」　囂張竊賊下場曝

突被分手！女約談判狠撂：鹽酸潑下去肉就爛　他嚇壞拿錄音報警

亞錦賽黃牛「被誘捕」竟判免罰　松山分局：不影響掃蕩決心

亞力山大倒閉案　二審判唐雅君、唐心如姊妹須連帶賠償2.4億

「到我宿舍聊天」色移工強拉女子上小黃　運將直接開到派出所

快訊／正妹師開賓士飆速193！本尊認錯：不再犯　校方說重話了

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

改排氣管「音浪吵翻天」被攔查　噪音超標酒測也破表...這下慘了

嘉義婦橋上「狂丟10條吐司+倒牛奶」　環保局怒了...最高罰6千

摩天輪、高美濕地女主角全身退！露點拍照、打野戰不起訴理由曝

摩天輪老漢推車前傳曝！高美濕地也淪陷　女主野外露出巨乳+蜜臀

蒙古貨輪擱淺！上船狂偷「鉗子、噴漆都不放過」　囂張竊賊下場曝

突被分手！女約談判狠撂：鹽酸潑下去肉就爛　他嚇壞拿錄音報警

亞錦賽黃牛「被誘捕」竟判免罰　松山分局：不影響掃蕩決心

亞力山大倒閉案　二審判唐雅君、唐心如姊妹須連帶賠償2.4億

「到我宿舍聊天」色移工強拉女子上小黃　運將直接開到派出所

快訊／正妹師開賓士飆速193！本尊認錯：不再犯　校方說重話了

快訊／曝藍內參民調「侯康配」超車賴蕭　朱立倫：領先達0.8％！

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

快訊／王柏融加盟台鋼穿9號　沿用招牌應援曲

改排氣管「音浪吵翻天」被攔查　噪音超標酒測也破表...這下慘了

長榮機師將發起「罷工投票」　鄭文燦要勞資不要放棄對話

TOYOTA和泰預告「帝王座駕」12／15亮相　將成品牌最貴車款

嘉義婦橋上「狂丟10條吐司+倒牛奶」　環保局怒了...最高罰6千

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

摩天輪、高美濕地女主角全身退！露點拍照、打野戰不起訴理由曝

豐原太平洋百貨歡慶耶誕跨年　滿仟送佰回饋直逼週年慶

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

社會熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

即／他殺母後傳訊：媽媽不痛了…落網時持刀自戕

即／台南爆弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽

正妹老師PO網「時速飆破193公里」下場曝光

即／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男亡

台中雙桶屍案　主謀無期徒刑撤銷發回

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

即／正妹師開賓士飆速193　本尊認錯：不會再犯

「老漢推車」攻進摩天輪　鹹溼PO網警方要查了

人夫約小三「湖畔野砲」！日月潭車震被抓包

更多熱門

相關新聞

正妹師國道飆193公里！急通報學校「願受懲處」　校方研議是否續聘

正妹師國道飆193公里！急通報學校「願受懲處」　校方研議是否續聘

任教於台北市某國小的吳姓女老師，近日在個人社群分享夜間在國道狂飆的影片，還搭配鄭伊健的歌曲《極速》，影片中可清楚看到儀錶板顯示已飆破190公里，被網友抓包違規，並查出在國小任教。校方今天表示，女老師昨第一時間已致電學校，坦承做了不好示範，針對違規行為，學校本月底前會召開年終考核並研議是否續聘。

台61貨車追撞賓士！貨車司機一度受困

台61貨車追撞賓士！貨車司機一度受困

國1老賓士突冒煙起火　駕駛求警先救高爾夫球具　

國1老賓士突冒煙起火　駕駛求警先救高爾夫球具　

台9線賓士撞巡邏車　警員嚇跳視角曝

台9線賓士撞巡邏車　警員嚇跳視角曝

毒蟲開賓士掛假車牌　警逮人扣大量毒品

毒蟲開賓士掛假車牌　警逮人扣大量毒品

關鍵字：

賓士超速踢毽隊

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面