快訊／正妹師開賓士飆速193！本尊認錯：不再犯　校方說重話了

記者邱中岳／台北報導

近日網路流傳一段影片，畫面中1台賓士飆破時速190，最快達到193公里，影片中扶著方向盤的疑似為女生，事後追出原來影片出自1名踢毽女教練的個人社群，對此，女教練本人也表示，不好意思，做了不好的示範，並指出，我下次不會再犯了，校方也表示，續聘問題將全面表現列入考量依據。

臉書社群在日前貼出2段影片，其中1段為1名女子開著賓士車配上音樂，但是另一段則相當熱血沸騰，賓士車搭配澎湃的音樂，時速一路狂飆直線上升，最快飆到193公里，影片一出也引起網友熱議。

▲吳姓踢毽隊教練在國道狂飆的影片，近日在網路引起瘋傳熱議。（圖／翻攝《爆料公社》）

事後網友也找到貼出影片的來源，來源竟然出自於1位踢毽吳姓女教練的個人社群，該名吳姓女教練為約聘雇教練，專門指導踢毽，曾在雙北市多所學校任職，也被找到在北市萬華區的國小擔任踢毽校隊的約聘雇教練。

影片一出，國道公路警察局也做出回應，「時速部分有超過80公里，她會違反處罰條例第43條的部分，依法是可以開罰3萬6千元，另外會記違規紀錄3點，另外車牌也會吊扣半年」。

▲吳姓踢毽隊教練平時工作認真，對於做出不良示範，也表達歉意。（圖／民眾提供）

吳姓女教練本人也表示，不好意思做了不好的示範，我下次不會再犯了，也謝謝各界關心，據悉，吳姓教練在北市萬華區的知名國小擔任踢毽教練約3年時間，平時表現優異，也很照顧踢毽隊隊員，也深受對於喜愛。

校方則表示，吳姓教練是學校一年一聘的約聘雇踢毽隊教練，這樣的行為也告誡要誠懇的面對錯誤道歉，並接受法律的處分，希望約束行為別再犯錯，對於後續是否續聘，期末也會將全面表現列入續聘考量依據。

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