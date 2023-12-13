屁孩聚疏洪道尬車飆車！囂張燒胎還PO網　7人送辦再收15萬罰單

記者戴上容／新北報導

「黑豪家族」12日發佈一網友投稿影片，影片中顯示，9日晚間有許多改裝機車騎士，在疏洪道燒胎、飆速馳騁，蘆洲警方昨晚執行網路巡邏勤務發現後擴大追查，共查獲7人涉嫌公共危險罪，年齡大多在18歲上下，函送新北地檢偵辦；另告發11件交通違規，總罰鍰達15萬元。

▲ 改裝車騎士在疏洪道危險駕駛。（圖／翻攝自黑豪家族）

據「黑豪家族」影片內容顯示，疏洪道聚集多輛機車，騎士們都未戴安全帽，猛催油門讓機車噴出許多白煙，大家輪番上陣做出危險行為，警追查發現這些改裝車輛中有許多未安裝號牌、燒胎等情形，已觸犯公共危險罪及交通違規。

▲騎士在疏洪道燒胎。（圖／翻攝自黑豪家族）

警方表示，檢視影片車輛共有7人涉及危險駕車行為，通知楊男（23歲)、林男（19歲)、莊男(18歲)、魏女(18歲)、林男(19歲)、李男(21歲)到案說明，後續依公共危險罪函送新北地檢偵辦。針對交通違規部分，開罰危險駕駛2件、已領有號牌未懸掛1件、無照駕駛2件、遮蔽車牌4件、未依規定使用燈光1件、不依規定駛入來車道1件，罰鍰總金額達15萬5400元。

▲ 警方開出15萬元罰鍰並扣其車輛。（圖／蘆洲警提供）

蘆洲分局交通組組長邵文明呼籲，分局將持續針對易飆車路段滾動式編排勤務取締，切勿心存僥倖號召朋友於道路危險駕車，若有不法情形將嚴加究辦。