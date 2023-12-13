蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：直接說淘寶代購啊

▲許多網友網購時看到現貨便開心下單，沒想到竟要等待7至14天。（示意圖／pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

現在的人常常利用網路購物，但有許多人看到商品寫著「現貨」下單後，發現商品到貨竟要等待10至14天，忍不住抱怨根本就是「假現貨」。對此，有神人提出4點判斷方式，讓網友可以辨識商家是不是從大陸叫貨來賣。

有網友在臉書發文表示，她一定要罵一下台灣部分的蝦皮賣家，都把大陸的現貨出貨當作在台灣的現貨來賣，還標明「本賣場均有現貨，到貨10～15天喔」，讓她忍不住翻白眼說，「X你X那就不叫現貨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友戲稱「現貨=現在從淘寶出貨」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



網友看完紛紛留言，「X！對，每次很急要現貨，查出來都不是現貨」、「還好我都直接淘寶買」、「而且翻倍在賣的，盤子真多」、「勇敢一點，直接說淘寶代購不能嗎？」「要確定是真的台灣賣家捏，搞不好人家是大陸賣家，啊就真的現貨，只是寄到台灣要14天」、「現（在從中國出）貨」、「轉一手貴6成，以前雅虎奇摩都這樣搞」。

也有神人PO出4點教學判斷：

1.出貨地在桃園的。

2.向賣家要商品的其他角度照片說沒有的。

3.沒有詳細尺寸只有身高體重的。

4.賣家出貨前沒辦法拍包裹給你看的。

神人解釋，「許多賣假現貨的賣家，會將公司或辦事處設在桃園，方便收對岸來的包裹，當然不排除真的在桃園的真台灣現貨，但機率太低了」，也有人說「尤其是蘆竹跟大園出貨的99%中國來的」、「嘉義出貨的很多也是，部份也有先批好大量進來發的」、「現在沒辦法用出貨地分辨了，全台各地皆有可能都是假台灣賣場」。