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社會 社會焦點 保障人權

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」　貨車運將狂揮手救不回

記者游芳男、柯沛辰／宜蘭報導

國5雪隧北上21.8公里處12日清晨4點02分發生死亡車禍，當時一輛小貨車突然故障，閃燈停在雪隧內側車道，不料一輛白色福斯小客車疑似未注意前方狀況，一路高速駛來。當下貨車司機拼命揮手示意，但福斯駕駛仍迎頭撞上，最後送醫時血液流光不治，而貨車駕駛也被依過失致死函送。

雪隧內監視器畫面可見，當時小貨車因故障無法繼續行駛，只好打雙黃燈停靠在內側車道上。此時，江姓運將下車打電話通知拖吊車，但並未在貨車後方擺放三角錐等故障標誌，僅開啟車輛警示燈。

江姓運將站在車旁打電話持續近5分鐘，期間共有12輛車發現異狀，紛紛打方向燈、向右變換車道閃避，直到一輛白色福斯小轎車高速駛來、毫無減速跡象，他才趕緊拼命揮手示意，但為時已晚。

▼運將極力揮手示警，但白車駕駛卻完全沒看見，直直往前衝，約2秒後猛力撞上小貨車。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭雪隧小貨車「刁車」…多元計程車追撞車頭全毀！運將頭部重創亡。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭雪隧小貨車「刁車」…多元計程車追撞車頭全毀！運將頭部重創亡。（圖／記者游芳男翻攝）

當時白色小轎車疑似未沒注意前方狀況，高速直行撞上小貨車車尾，導致擋風玻璃全碎、車頭變形爛毀，打橫停在路中間，而47歲葉姓男駕駛也受困駕駛座，當場陷入昏迷。

江姓運將目擊這一幕一度傻站在原地，但下秒趕緊衝到內側車道上，試圖提醒後續來車，就怕後車追撞釀成更大傷亡。

▲▼國5雪隧北上2車車禍，一人OHCA，並造成雪隧全線封閉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲白色轎車車頭撞爛，近乎半毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣消防局獲報趕抵後，立即動用破壞器材將受困的葉男救出，但葉男已無呼吸心跳，經緊急送往礁溪杏和醫院搶救，仍於5時31分宣告不治死亡。此外，由於葉男體內血液流光，院方抽不到血，因此測不出酒測值。

初步了解，死者葉男為台北人，研判當時應是駕駛多元計程車返回北市，未料竟會在途中遭遇死劫。至於江姓運將，訊後被依過失致死罪函送北檢。

▲▼國5雪隧北上2車車禍，一人OHCA，並造成雪隧全線封閉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼國5雪隧北上2車車禍，一人OHCA，並造成雪隧全線封閉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

 
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