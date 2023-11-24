通勤者之歌PO影「奪回雪隧」爭重機路權　警：舊影片已依法開罰

▲通勤者之歌11/18PO【正式預告：雪隧奪回！】並於11/23發布影片，國九隊說與事實不符是舊影片，而重機10月間上國道均依法開罰。（圖／國九隊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

爭重機上國道路權的《通勤者之歌》，18日PO文「正式預告：雪隧奪回！」後於23日發布騎乘重機上國五雪隧完成爭路權影片。但國九隊打臉說，影片上傳時間是今年10月19日5時15分之舊影片，並非其所發布時間，該行為違規部分已予依法舉發。

▲通勤者之歌18日PO文預告奪回雪隧奪回，隨後發布影片爭取路權。國九隊24日說與事實不符且是舊影片，且已依法開罰。（圖／擷取自《通勤者之歌臉書》）

爭取重機上國道路權的臉書粉專「通勤者之歌」18日PO文「正式預告：雪隧奪回」，表示「在這裡向高公局與國道第九警察大隊預告，從11/20 0時起至11/22 23:59時，我們將突破國道五號雪山隧道，長久以來你們將連通宜花東唯一條高速公路視為神聖不可侵犯的禁地，高公局惡意延宕機車行駛高速公路的開放進度，第九大隊則在這十年間不斷向媒體散布機車誤闖雪隧的執法影片，營造機車上雪隧血流成河的意象，將安全無虞的雪山隧道打造成一座禁行機車的殿堂，我們將以實際行駛行為來打破這樣的謊言，即便雪山隧道有坪控中心24小時監控，密集的科技執法設備，還有頭城、石碇分隊的前後包夾，的確稍有難度，但並不會阻撓我們的行動，高公局與第九大隊你最好就荒謬到，在這三天24小時派警車駐守雪山隧道南北兩側，在此宣示，我會兩個輪子騎上去，也會兩個輪子騎下來，我不會被拖吊，也不能被拖吊，明天晚上20:00，國道奪回二部曲首播，20:30我會開直播說明雪隧奪回計畫！」隨後於23日發布重機「征服雪隧」影片。

對此，國九隊表示，一、針對個人部落格《通勤者之歌》於臉書Po文預告11月20日至22日將騎乘重機上國道突破雪隧，並於23日發布完成雪隧奪回任務。經查證其上傳影片是10月19日5時15分騎乘重機車進入國道5號雪山隧道之舊影片，並非其所發布時間，該行為違規部分已予依法舉發。二、經查近期《通勤者之歌》騎乘重機進入國道高速公路違規行為計有3次，均已依法製單舉發。三、呼籲大型重型機車車友們，於主管機關未公告開放國道路段，請遵守法令規定，勿違規上高速公路。警方將秉持嚴正執法立場，維護國道安全與順暢。