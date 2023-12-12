旺來產業園區未來將周吸萬人　旺來路完工盼分流車潮

▲旺來產業園區新闢聯絡道正式啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資1.1億餘元新闢的南投市旺來產業園區聯外道路「旺來路」，今天正式宣告完工啟用；縣長許淑華宣示，將持續完善南崗工業區連通名間鄉的交通路網，闢設二期旺來園區及擴大工業區面積，型塑出嶄新且活絡的產業聚落。

許淑華今天率縣府工務處長張弘岳、建設處長張洲滄、新聞及行政處長蔡明志等主管親自主持「旺來路」通車典禮，縣議員游顥、張秀枝、林憶如、張婉慈、林儒暘、簡千翔，南投市代會主席張惠卿、多位代表、里長，以及全國工業區廠商聯合會副會長董正宗、旺來園區廠商協進會理事長許銘仁和副理事長徐孟榆、愛妮雅化妝品集團總裁陳威中，與眾多社區民眾都到場歡慶見證，共同祈福剪綵。

許淑華指出，旺來產業園區目前成功招商引進10家知名企業進駐：包括「微熱山丘」寶田食品、「三點一刻」石城實業、知名芋頭酥先麥食品、愛妮雅化妝品集團、信織實業，都正趕工建立觀光工廠，上市大廠上緯公司也規劃設立企業與研發、生產實驗總部，未來估計年產值約30億元、可增加就業人口約1000人，並吸引每周約1萬觀光人次造訪，但園區原本只靠既有的利樂路維持聯外交通，讓廠商及途經的五育高中、神木社區、南投國宅居民和師生都憂心忡忡。

許淑華說，所幸前縣長林明溱過去在開發旺來園區時，也大力推動串連南崗工業區的139丙線工業路延伸到150線：投資4.5億餘元的1K+740到3K+220在去年11月通車，如今旺來路通車，讓社區學校及園區觀光車潮徹底分流，明年還將斥資4.8億元發包開闢福崗路西延路段，達成串連南投交流道、旺來園區、南崗工業區及八卦山風景區的交通網路，而路網建構的後續計畫，涵括南投、名間聯絡道計畫、名間外環道計畫，已爭取到交通部核定補助，正辦理可行性評估作業中。