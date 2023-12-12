游錫堃談「廉恥」：MeToo事件就是因儒家男尊女卑觀念

▲游錫堃表示，顧炎武「廉恥」是君主政治的產物。

圖文／鏡週刊

108課綱刪除多篇經典古文，引起軒然大波，北一女中老師區桂芝近日怒轟教育部刪除包括顧炎武「廉恥」等古文，痛批「無恥課綱」。對此，立法院長游錫堃昨（11日）表示，古文不是不好，「廉恥是君主政治的產物」，但教育要與時俱進，又舉例Me Too事件就是因為儒家思想男尊女卑、夫為妻綱的觀念。

游錫堃與立法院副院長蔡其昌昨天到清水國小校舍設置蔡惠如紀念館進行會勘，會後游錫堃受訪，被問到108課綱古文爭議，他表示，「廉恥」事實上是君主政治的產物，現在是民主政治，有民主政治的價值觀。

游錫堃表示，古文不是不好，而是價值觀會有問題，禮義廉恥、四維八德為儒家思想，儒家的核心價值為三綱五常，君為臣綱、父為子綱，夫為妻綱。三綱無形中影響許多人。他以最近出現的MeToo事件為例，Metoo事件就是因儒家思想中有「君為臣綱、父為子綱，夫為妻綱」的男尊女卑觀念。 但台灣下一代都是互相尊重，講天賦人權，有基本權利、言論自由、結社自由等。

游錫堃直言，儒家思想有優點也有缺點，儒家思想鼓勵大家上進，「萬般皆下品，唯有讀書高」、「學而優則仕」，不過這就形成士大夫階級的缺點。游錫堃也引述新加坡前總理李光耀所說「民主與人權是西方的舶來品，不適合亞洲國家」，依照李光耀的說法，民主在亞洲文化中無法出現民主政治，用儒家思想、中國傳統政治思想，是沒辦法產生民主政治。

游錫堃表示，台灣很特殊，雖是華語文化圈，原本是南島語族的聚集地，台灣的文化受到儒家文化影響，也受到日本、歐美文化影響，台灣是海洋國家才有辦法出現真正的民主政治。

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