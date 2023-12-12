玖壹壹春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室嗆醫「坐這衝三小」遭判刑

▲玖壹壹成員春風（中）的結拜二哥（右）與妻吵架後自轟身亡。（圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

本土天團玖壹壹成員春風的結拜二哥、林姓男子日前舉槍自戕，經送醫搶救後宣告不治，當時正值玖壹壹台北小巨蛋演唱會前夕，春風還在IG發出黑白照悼念。不過在林男自轟後，送醫搶救期間林男的妻子賴女(44歲)、兒子(19歲)因不滿醫護人員放棄急救，憤而出言恐嚇，並動手推翻現場電腦設備、椅子等，因此遭到警方法辦。南投地院審理後各判母子倆有期徒刑3月，得易科罰金。

據了解，春風結拜二哥林男2023年4月12日晚間前往南投找妻子，但2人一言不合發生爭吵，隨後林男便舉槍自戕。春風得知後相當哀慟，在IG上PO出黑白合照悼念，「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」

判決書指出，當時林男被發現時就已經沒有生命徵象，緊急送往南投佑民醫院急診室搶救，林男兒子、以及妻子賴女也急忙趕到現場，但期間不耐等候，且對現場醫護人員未持續搶救而感到不滿，竟恫稱「你不是要積極搶救嗎？你坐在這邊是要衝三小，醫生是坐在這邊救病人的嗎」、「要將佑民醫院翻過來」、「詛咒你(現場人員)的父母也會躺在這裡」等，致使醫護人員心生畏懼；且母子倆還徒手推診間內之電腦螢幕及桌面物品、踹椅子，以此方式要求醫護人員儘速搶救。醫護人員擔心人身安全，只好報警處理。

事後警方到場制止母子倆脫序行為，並將2人帶回偵辦，2人在警詢中也坦承犯行，且有現場監視器畫面佐證。南投地院簡易法庭法官據此依對醫事人員以恐嚇、妨害其執行醫療業務等罪嫌，分別判處母子倆各有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

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