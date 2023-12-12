2700元餐點沒來...他出門找到外送員！一看驚呆了

▲外送員被抓個正著時，還將外套拉到頭上。（圖／翻攝 Ｘ）

圖文／CTWANT

英國有名網友柯特（Curt）於近日和朋友一起在外送平台點了70英鎊（約2772元台幣）的餐點，但等了2個小時還是遲遲沒有收到，隨後他們決定要前往外送員在平台上的位置，豈料到達後卻看到外送員悠閒的坐在野餐長凳上吃著他的餐點，讓他簡直不敢置信，直呼真是太瘋狂了。

據《每日星報》報導，柯特日前和一群朋友在外送平台Just Eat一起訂了70英鎊（約2772元台幣）的餐點，但卻遲遲等不到食物送上門，在等了2個小時後，他們決定騎車去外送員在平台上所顯示的定位。

當抵達時，卻看到外送員與另名男子坐在戶外的野餐長凳上，悠閒的享用他點的餐點，當下外送員被抓個正著時，還將外套拉到頭上，但已為使已晚，柯特已拍下證據。

柯特於8日將此離譜的經歷PO上網，並表示一切真是太瘋狂了，自己也不敢置信。對此，Just Eat則回應，「在Just Eat我們希望所有顧客在線上訂餐時都能獲得正面的體驗，且希望所有代表我們的外送員都能表現出尊重和負有責任感。」

目前Just Eat正在調查該事件，並已退還給柯特全部的費用。

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