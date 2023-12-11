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國防部明年徵集9127義務役役男　首批600人1／25入營

▲▼國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲國防部長邱國正今天上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院外交及國防委員會今（11）日進行「兵役延長配套與整備現況及國防學士班與國軍現行各人才招募管道精進作為」專案報告，根據該報告，明年起94年次以後出生役男，回復徵集服1年常備兵現役，預判明年接訓員額共有9127員，首批有600員在1月25日入營；2月1030員入營。

國防部書面報告指出，明年預判接訓員額，已與內政部完成分月徵集及員額配賦，可如期徵集役男入營；另配合94年次役男大專畢業時間，自116年起辦理義務役預備軍、士官考選，以滿足部隊基層幹部需求。

該書面報告出示113年1年期義務役每月徵集人數規劃表：1月有600員（1月25日入營）；2月1030員（2月22入營）；3月775員（3月8日入營）；4月735員（4月2日入營）；5月775員（5月13日入營）；6月755員（6月18日入營）；7月885員（7月2日入營）；8月755員（8月15日入營）；9月775員（9月6日入營）；10月885員（10月15日入營）；11月625員（11月25日入營）；12月532員（12月30日入營）。

針對訓練整備規劃，該報告指出，入伍訓練上，均以新制8周課表施訓；駐地訓練上，役男依單位作戰任務及編制職務，實施軍事專長訓練，置重點於強化單兵戰技、新式武器操作及民防任務等訓練；基地訓練上，為使1年期役男於役期內接受完整訓練，同步調整基地訓練為1年1訓；聯合演訓上，守備部隊依年度訓練流路，結合作戰地境及戰術位置，參與漢光演習和作戰計畫演練，以強化部隊聯合作戰效能。

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