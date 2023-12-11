新竹地院宿舍當砲房　公設辯護人遭控偽單身劈腿女同事

圖文／鏡週刊

新竹地院一名年約60歲的公設辯護人Ａ男，遭控是渣男！新竹地院女員工小芬（化名）透過哥哥向本刊爆料，指Ａ男謊稱離婚，與她交往，還違規帶她到職務宿舍做愛，後來她知道Ａ男已婚、劈腿多女，決定分手，也結婚生子，但Ａ男續糾纏，最近甚至主動匯錢給她，讓她不堪其擾，呼籲法院調查、勸戒、懲處，避免其他女性受害！

一名B先生向本刊投訴新竹地院A姓公設辯護人，指2010年Ａ在他妹妹小芬（化名）擔任法官助理時，隱瞞已婚身分，將她騙上床，後來A坦承已婚，卻聲稱妻子有精神疾病，對他情緒勒索，揚言同歸於盡，把自己說得很可憐，讓小芬懷著罪惡敢當小三，以致於罹患憂鬱症，一度爆瘦。

▼新竹地方法院公設辯護人A男（圖）遭控劈腿多女，毀人家庭。



此外，A將職務宿舍當炮房，嚴重違反法院規定，B拿出當年小芬與A的即時通對話佐證，A：「期待晚上回宿舍看妳穿新衣的模樣，以及不穿的模樣」、「有人騎車，我要騎羊（小芬，牡羊座）」、「到時候再掩護妳過來，我也很少5、6點回宿舍，不知狀況如何？」此外，Ａ男曾經向小芬炫耀，當年他在司法官訓練所受訓時，就曾帶女同學到他房間發生關係，他非常享受這種「違規的刺激感」。

▼公設辯護人A男被控將職務宿舍（圖）當成砲房，常在上班時間約砲。

2012年小芬提分手，A拿出身分證說，他已經與室友（原配）離婚，只是髮妻堅持他必須假日回台北的家，否則要自殺。時間久了，小芬心中產生疑惑，為什麼Ａ男睡在她的身邊，但他前妻大清早打電話MORNING CALL，態度十分溫柔，不像恐怖惡妻。

最後小芬決定分手，也嫁人生子，但兩人都在新竹地院上班，A還是糾纏不斷，不久前還傳了一張二匹陶瓷五花馬交媾的照片挑逗小芬，想要約砲；甚至今年端午節還匯款2萬元，討她歡心，想再續前緣。而小芬一直到最近，得知A與前妻復合，身分證上又有配偶，懷疑當初他可能腳踏多船，也不願再被騷擾，終將相關證據交給哥哥，向本刊投訴。

▼即使小三已結婚生子，A男仍糾纏不清，還在今年端午節匯款討她歡心。（讀者提供）



小芬透露，A自稱他命格一生「滿路異香」，注定桃花不斷，當初新竹地院有個金牛座女法官，嫁給一名醫師老公，卻與Ａ男外遇長達5年，女法官還為了Ａ男離婚，但Ａ男卻不肯離婚，受盡情傷的女法官最後另擇良人改嫁，此事法院人盡皆知。

此外，A早年在某銀行工作認識妻子，但同時劈腿一名魔羯座女子，他告訴小芬：「魔羯座知我難處，就忍痛放了我」另，B先生拿出大量A與小芬的對話，證實A曾自白，與他外遇過的女子，還有處女座、天秤座等等，不確定12個星座湊齊了沒？

B憤怒指控，Ａ公辯用謊言欺騙眾多女子的感情，甚至糾纏不清、毀人家庭，難道不算敗壞官箴？新竹地院理應深入調查、勸戒、懲處，避免其他女性受害。

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