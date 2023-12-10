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大陸 大陸焦點 特派現場

陸港實施「經珠港飛」　內陸客「免入境香港」直達香港機場

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

▲香港機場。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸港「經珠港飛」政策將於12日開始實施，旅客只要完成大陸邊檢部門的查驗，不用再另外辦理香港的入出境手續，就能直達香港國際機場。

「經珠港飛」指的是，透過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」國際聯程轉運，據《央視》報導，大陸國內的旅客，可由「國內出發地—珠海機場—港珠澳大橋－香港機場—國外目的地」的路線飛往國外；大陸國外的旅客，可由「國外出發地—香港機場—港珠澳大橋—珠海機場—國內目的地」的路線進入國內。

報導提到，珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，透過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的大陸航線優勢，將大陸航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

報導強調，「經珠港飛」將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式，實現資源整合互補。

大陸的邊檢部門表示，「經珠港飛」政策實施後，出境人員在內地辦理完出境手續後，可直接在珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機證，托運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機口，托運行李直掛至海外目的地。免去香港方面的出入境查驗環節，大幅提升通關效率，降低時間成本。

邊檢人員提到，為確保政策落地後能夠順暢實施，港珠澳大橋邊檢站在珠港出入境方向設置了專用查驗通道，實現「經珠港飛」旅客與普通旅客的區分查驗，以便捷優質的通關服務，充分發揮大橋「一橋連三地」、輻射粵西乃至大西南地區的軸帶作用，助力推動粵港澳大灣區世界級機場群的形成。

根據相關規劃，出入境人員在珠海公路口岸辦理報到、完成出入境查驗是「經珠港飛」計畫第一階段運作方式，下一階段旅客也可在珠海金灣機場辦理報到，經珠海公路口岸完成邊檢查驗後直達香港機場，真正實現「空—陸—空」國際聯程轉運。

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