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黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

▲寶可夢中心台北開幕後大排長龍。（圖／業者提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

為了慶祝台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕，官方準備限量發放開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，也吸引了大批黃牛跟風。沒想到，1天的時間不到，特典卡價格就從每張1500元跌到最低100元，讓網友笑說「我最想看到的畫面出現了」。

台北寶可夢中心開幕第一天人潮爆滿，甚至爆發代排、插隊的風波，許多人也立刻將免費得到的紀念特典卡「臺北的皮卡丘」PO網轉賣。寶卡夢卡牌的相關臉書社團從8日開始出現大量交易文章，價格也隨著PO文的增多而下降，從起初的每張1500元降至最低100元，截至9日晚間10時平均價格300元上下，但無人購買。

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▲▼黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖。（圖／翻攝臉書）

▲▼寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」價格從1500元跌到100元。（圖／翻攝臉書）

▲▼黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖。（圖／翻攝臉書）

有網友表示，台北寶可夢中心準備了非常大量的特典卡「臺北的皮卡丘」，甚至看到業者推了好幾台堆車，上面有至少60箱的卡牌等待發送，因此完全不擔心領不到，不用急於一時跟黃牛購買。

此外，也有人開始以低價大量收購，被網友留言，「幫補血，不用急著看衰，你要收那麼多張應該也是這樣打算吧？」接著PO出日本拍賣網站上有大量「臺北的皮卡丘」的截圖，單卡售價7000日圓（約1518元新台幣）。

網友看完紛紛留言，「60含運收」、「價錢文章在掉，讓子彈飛一會」、「梵谷皮在當地也是這樣，在海外就是稀有」、「有人買嗎？當日本人傻子」、「仔細看會發現這些可能都是同一個賣家」、「有本事的黃牛賣去國外，例如日本」、「中文版的卡…就算等再久，10分鑑定，最終價格也不會太高，而且量還那麼多，算了吧。如果他出的是日文或英文。那價格還比較穩」。

▼有人將卡賣到國外。（圖／翻攝日本拍賣網站）

▲▼黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖。（圖／翻攝日本拍賣網站）

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