獲教學卓越金質獎　台中和平國中循泰雅族禮「贈豬肉分享感恩」

記者李陳信得／台中報導

臺中市和平區和平國中今（9）日舉辦56週年校慶，並分享學校獲得112年度教育部教學卓越金質獎的喜悅，特別遵循在地的泰雅族Gaga(祖訓)辦理分享豬肉感恩饗宴，感謝自108年迄今協助文化實踐課程的部落耆老與社區夥伴，深化學校與社區合作。

▲▼ 台中市和平國中今(9)日適逢56年校慶，今年並獲得教育部卓業金質獎，依泰雅族傳承分享豬肉感恩。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

校長葉天喜表示，和平國中轉型受到教育部肯定，歸功於部落耆老與社區夥伴的支持，陪伴全校教師的成長。藉由今天56週年校慶，學校遵循泰雅族傳統殺豬慶賀，並邀請35位幫助過學校實驗教育發展的耆老、社區領袖出席，分贈豬肉表達感謝。受贈者包含已故口簧琴大師鄭寶雄、9月辭世泰雅族無形文化資產Lmuhuw保存者黑帶．巴彥、泰雅原舞工坊等，這象徵文化傳承與發揚，一棒接一棒的成果。

文化實驗教育已邁入第5年，全校共備課程與協同教學的合作氛圍仍然存在。學校遇到問題是正常的，共同承擔與互助解決才是學校繼續優化的關鍵。現在的世界已經變得非常不一樣，互動共好、實驗教育、跨文化素養與自然山林體驗，都是教育發展的新潮流，和平國中明年暑假8月還要前往澳洲姊妹校Kambala進行國際教育，展現原民文化特色，為「和平」共榮的臺灣播下發展茁壯的種子。