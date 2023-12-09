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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力公聽會談安樂死14醫力挺　衛福部指時機未到：有待凝聚社會共識

▲▼時代力量立法院黨團（6）日召開「安樂死合法化」公聽會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立法院黨團（6）日召開「安樂死合法化」公聽會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量立法院黨團6日召開「安樂死合法化」公聽會，破天荒邀請到14位醫師，以及民間團體、律師與民眾，具體凝聚立法共識，並期盼衛福部、法務部等政府部門代表，能積極面對各界對於安樂死合法化的關注，實質開啟立法討論。衛福部代表則回應，在民眾對於相關概念有足夠理解後，再進入下一階段，安樂死專法還有待凝聚社會共識。

王婉諭表示，隨著平均壽命的延長，一個人如何有尊嚴地活著，已是現代社會無可迴避的課題。特別是臺灣邁入超高齡化社會的當下，安樂死合法化的議論，對臺灣社會而言愈發重要。為了推動安樂死合法化，時代力量做了完整的準備，我們在12月中提出《安樂死條例草案》和「刑法安樂死除罪化」法案，目前正在衛環委員會審查當中。

衛生福利部台東醫院婦產科醫師江盛指出，日前衛福部長薛瑞元表示沒有醫師支持安樂死，因此，今日時代力量特地舉辦公聽會，邀請十幾位醫界與法界代表實體參與或書面方式，表達支持安樂死合法化，請政府別再隨便幫醫界代言，漠視醫師普遍支持安樂死，只是礙於無形壓力較少站出來表態的事實。

江盛表示，安樂死不是新發現，也不是新發明。這是社會和法律的基礎建設，在西方先進國家都有超過二十年的討論立法和實施的經驗。亞洲國家只是落後，如果我們台灣這一代60多歲的醫師沒有努力，提出這項合情合理，合乎民主自由，合乎以病人為中心，尊重病人自主權，由病人自己決定自己的臨終方式，那只是把同樣的問題丟給下一代，我們這一代整體就變成一個不負責任的一代。

律師與諮商心理師紀岳良分享，時代力量所提「安樂死條例」草案，呼應生命自主/尊嚴善終是基本人權及人性尊嚴，法制設計側重使用可近性，兼顧合理監督防弊措施，及調和現有法制之衝擊，立法架構與精神參考荷蘭、比利時等安樂死合法或老牌國家安樂死制度，並適當因應台灣社會民情調整而來。誠摯呼籲政府，人權保障應全面到位，而非擠牙膏式，時代力量草擬的「安樂死條例」正適合做為台灣安樂死制度立法的骨幹。

國立臺灣大學生醫倫理中心主任蔡甫昌指出，在台灣，安樂死的推動一路以來獲得許多支持，而在世界上有許多國家已經將安樂死或者醫療輔助死亡合法化，或者原先持反對立場的國家已轉為中立。我國現行的《病人自主權利法》、《安寧緩和醫療條例》雖然保障患者在生命末期拒絕積極治療的權利，但沒有辦法進一步要求他人輔助死亡的的權利。

衛福部醫事司專委郭威中回應，民眾對於安寧醫療以及生命議題的知識很薄弱，因此衛福部有推動相關圖文宣導，未來衛福部會委託安寧緩和院所來做問卷調查關於民眾對於安樂死議題態度，現階段關於生命教育的議題都還有很大的討論空間，在民眾對於相關概念有足夠理解後，再進入下一階段，安樂死專法還有待凝聚社會共識。

▲▼時代力量立法院黨團（6）日召開「安樂死合法化」公聽會。（圖／時代力量提供） 

▲▼時代力量立法院黨團（6）日召開「安樂死合法化」公聽會。（圖／時代力量提供）

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