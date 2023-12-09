　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝日前指控教育部108課綱大量刪減文言文，並批評是無恥課綱。現傳出區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加研習活動，並提及「港台青年也將逐一走回歸鄉之路」，恐違反政府規定。潘文忠今（9日）表示，這部分還要深入了解，對於公務人員或公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分需要進一步了解實際情況再做後續研議處置。

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝（左）遭爆赴港研習，可能違反相關法令。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日網路上流傳區桂芝批判108課綱去中國化影片，區桂芝批評108課綱是無恥的課綱，而且大量刪減文言文，事件引發各界熱議。現在卻傳出區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加「台陸港澳中華傳統文化研修班」，還撰文提及「曾經迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著」等語句。

外界質疑區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加研習活動，恐怕有違反相關規定。潘文忠今天上午參加「推展終身教育、建構學習社會：台灣永續發展的挑戰與對策研討會」活動，會前接受媒體聯訪時表示，這部分還要深入了解，對於公務人員或公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分需要進一步了解實際情況再做後續研處。

此外，對於區桂芝批評教育部大刪文言文，潘文忠表示，國語文領域的學習非常重要的是，可以培育孩子溝通表達與思維、思辯的能力，事實上，不管文言文或白話文，都具有這樣功能，108課綱所研訂課程，文言文佔35％至45％的比例，而選文本來就是讓教科書編輯者或老師們有再選擇機會，藉此提倡或提升閱讀，讓孩子方便且更容易去應用，這是在推動語文教育、倡導培養閱讀能力非常重要步驟，不應該侷限於某一文體。

潘文忠強調，從使用108課綱孩子，在PISA的閱讀優異表現，在這三年是非常大幅進步，大家不是拘泥在一個課綱或教科書，或少了一篇文章，而是在乎孩子藉由老師引導，在語言、閱讀、理解、思辯等能力，有了真正的成長，這次PISA跟公民素養調查，的確讓我們看到，台灣孩子是需要108課綱這樣的學習環境，可以支持孩子們提升閱讀能力。

ET快訊
快訊／陳俊秀轉戰中信兄弟！　下周一加盟記者會
獨 ∕ 「傳說級白猴」再現身！　民眾驚呼
今入夜掉10度！　變天轉濕涼時間曝
郭婷筠瘦34公斤　超狂對比照曝！
媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！　G罩杯女優瞞1年被抓包
橘色惡魔明降臨高雄！　旗山香蕉先到橘高校嗨翻：高雄見
Joeman開箱寶可夢中心「2現象傻眼」：出國買比較快！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：迷惘港台青年將走回歸鄉之路

新竹人快儲水！25村里停水45小時　將設臨時供水站

南航復飛高雄－武漢「來回3200元」　阿聯酋航空飛杜拜限時優惠

區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

橘色惡魔周日降臨高雄！旗山香蕉先送往橘高校　學生嗨喊：高雄見

不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

電動滑板車納「慢車」1年！全台無行駛路段　民眾「買個寂寞」喊賣

Linbay好油案學校復用液蛋　陳吉仲深夜曝心聲

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：迷惘港台青年將走回歸鄉之路

新竹人快儲水！25村里停水45小時　將設臨時供水站

南航復飛高雄－武漢「來回3200元」　阿聯酋航空飛杜拜限時優惠

區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

橘色惡魔周日降臨高雄！旗山香蕉先送往橘高校　學生嗨喊：高雄見

不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

電動滑板車納「慢車」1年！全台無行駛路段　民眾「買個寂寞」喊賣

Linbay好油案學校復用液蛋　陳吉仲深夜曝心聲

電話傳來舅舅聲音　邊境牧羊犬戴「雙層喇叭」衝下樓等門

車停台中高鐵站旁「詭異中3槍」　2無聊男夜市彈弓亂射釀禍

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

林襄見自己橋墩廣告嚷氣派　李多慧通知意外解心結

樂天留不住！陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一辦加盟記者會

獨 ∕ 中橫梨山「傳說級白猴」再現身　坐欄桿賞車...民眾驚呼超萌

明與偶像詹皇爭季中賽冠軍　哈利伯頓：就像童話故事

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

聯合國安理會13國贊成加薩停火　美國動用否決權！決議未通過

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

于美人出聲力挺區桂芝

飯後血糖飆180　她一動作立刻降

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

相親結婚16年相敬如賓　一場車禍撞出真感情

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！清晰照暴動了

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

更多熱門

相關新聞

108課綱刪減文言文　投票2輪才決定

108課綱刪減文言文　投票2輪才決定

有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」。當初參與審議108課綱的課審大會委員說，文言比例經折衝表決定案，15篇推薦選文是為讓出版社編書有依據。

于美人出聲力挺區桂芝

于美人出聲力挺區桂芝

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲

批108課綱「無恥」掀風波　區桂芝晚間再發聲

砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送

砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送

指趙少康對黑熊學院有誤解　沈伯洋：有邀他出席記者會但沒來

指趙少康對黑熊學院有誤解　沈伯洋：有邀他出席記者會但沒來

關鍵字：

影音108課綱教育部文言文無恥區桂芝

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

被問柯文哲政治投機？賴清德回21字

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面