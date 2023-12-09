區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝日前指控教育部108課綱大量刪減文言文，並批評是無恥課綱。現傳出區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加研習活動，並提及「港台青年也將逐一走回歸鄉之路」，恐違反政府規定。潘文忠今（9日）表示，這部分還要深入了解，對於公務人員或公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分需要進一步了解實際情況再做後續研議處置。

▲北一女教師區桂芝（左）遭爆赴港研習，可能違反相關法令。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日網路上流傳區桂芝批判108課綱去中國化影片，區桂芝批評108課綱是無恥的課綱，而且大量刪減文言文，事件引發各界熱議。現在卻傳出區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加「台陸港澳中華傳統文化研修班」，還撰文提及「曾經迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著」等語句。

外界質疑區桂芝身為公立學校老師，卻赴港參加研習活動，恐怕有違反相關規定。潘文忠今天上午參加「推展終身教育、建構學習社會：台灣永續發展的挑戰與對策研討會」活動，會前接受媒體聯訪時表示，這部分還要深入了解，對於公務人員或公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分需要進一步了解實際情況再做後續研處。

此外，對於區桂芝批評教育部大刪文言文，潘文忠表示，國語文領域的學習非常重要的是，可以培育孩子溝通表達與思維、思辯的能力，事實上，不管文言文或白話文，都具有這樣功能，108課綱所研訂課程，文言文佔35％至45％的比例，而選文本來就是讓教科書編輯者或老師們有再選擇機會，藉此提倡或提升閱讀，讓孩子方便且更容易去應用，這是在推動語文教育、倡導培養閱讀能力非常重要步驟，不應該侷限於某一文體。

潘文忠強調，從使用108課綱孩子，在PISA的閱讀優異表現，在這三年是非常大幅進步，大家不是拘泥在一個課綱或教科書，或少了一篇文章，而是在乎孩子藉由老師引導，在語言、閱讀、理解、思辯等能力，有了真正的成長，這次PISA跟公民素養調查，的確讓我們看到，台灣孩子是需要108課綱這樣的學習環境，可以支持孩子們提升閱讀能力。