110歲人瑞失聯30年生死不明！積欠地價稅　名下3000坪地遭法拍





▲張姓女子失聯30多年，換算年紀已高齡110歲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

張姓女子有多筆土地在新竹市，但積欠46萬元地價稅，經查她30多年前出境，無子嗣且生死成謎，換算已高齡110歲。經死亡宣告後啟動拍賣程序，其中1筆土地以2050萬元拍出。

新竹市稅務局向中央社記者表示，張女積欠地價稅的土地共12筆（包括建地、農地），面積總計約3000坪，經查張女無子嗣且30多年前出境、行蹤不明，因此向法院聲請死亡宣告，由法院選任國有財產署為遺產管理人，並依規將案件移送法務部行政執行署新竹分署執行土地法拍程序。

新竹市稅務局指出，張女的12筆土地，先前就已先拍出2筆，但位在新竹市中華路5段的10筆土地歷經多次拍賣都未成功拍出，本月5日第4輪拍賣時，成功拍出3筆土地，包括第1筆以新台幣6300元拍定、第2筆以30萬7000元拍定，第3筆面積1000多平方公尺的土地以2050萬元拍出。

竹市稅務局表示，賣得價金足以清償積欠的債權總和與執行必要費用時，新竹執行分署就會宣布其他土地停止拍賣。剩餘7筆土地為免稅地，將由執行分署會塗銷查封，交還國有財產署管理。

稅務局表示，此次拍出的1000多平方公尺土地，張女在1986年繼承取得時的公告現值為每平方公尺600元，目前公告現值為每平方公尺12800元，土地拍出後土地增值稅約363萬元，連同欠稅可為市庫進帳近400萬元。