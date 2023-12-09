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108新課綱被批「無恥」台大醫科女神點名《勸學》：第一垃圾文章

▲▼108新課綱被批「無恥」　台大醫科女神點名《勸學》：第一垃圾文章。（圖／翻攝spottedclaw0415）

▲台大醫科女神馮琪淯「小馮」。（圖／翻攝spottedclaw0415

記者鄒鎮宇／綜合報導

北一女老師區桂芝批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱，引起爭議。對此，台大醫科女神馮琪淯「小馮」也發文表示，荀子的《勸學》「真的是第一垃圾文章」。

小馮8日晚間在個人IG發出限時動態，內文截圖PTT轉發新聞節錄要刪除的17篇選文，其中圈出荀子的《勸學》。她直言，「其他的就算了，但勸學真的是第一垃圾文章，爛到我記到現在」。

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▲▼比基尼照曝光！台大醫科女神變「海灘辣妹」　萬人朝聖：老馮寶了。（圖／翻攝小馮IG）

▲▼小馮點名荀子的《勸學》是第一垃圾文章。（圖／翻攝小馮IG）

▲▼比基尼照曝光！台大醫科女神變「海灘辣妹」　萬人朝聖：老馮寶了。（圖／翻攝小馮IG）

小馮解釋，勸學整篇文不知道在幹嘛，不知所云、亂比喻、邏輯爆炸、一堆硬要秀的奇怪生僻字，實際上根本沒有任何內容，「難得看到連最愛幫作者加一堆註釋，叫大家抄的國文老師都快掰不出來這段作者在寫啥，高三的時候真的看到一次中風一次，還好考指考」，但說到最喜歡的古文則是明代文學家歸有光的《項脊軒志》。

據了解，小馮2018年以全校第一名考進台大醫學系而一夕爆紅，除了亮眼成績備受關注，白皙清純的臉蛋更在PTT掀起一波討論，被網友封為「台大醫科女神」。

▼小馮全文如下。（圖／翻攝spottedclaw0415）

▲▼108新課綱被批「無恥」　台大醫科女神點名《勸學》：第一垃圾文章。（圖／翻攝spottedclaw0415）

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