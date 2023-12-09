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南航復飛高雄－武漢「來回3200元」　阿聯酋航空飛杜拜限時優惠

▲阿聯酋航空冬季優惠開跑。（圖／阿聯酋航空）

▲阿聯酋航空冬季優惠開跑。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李宜秦／台北報導

阿聯酋航空推出冬季優惠，12月17前購買2023年12月5日至2024年6月30日自台北出發至杜拜的機票，即能以經濟艙含稅票價35,222元起，與商務艙含稅票價103,999元起的限時優惠價格暢遊杜拜。另外，南方航空為慶祝復航高雄－武漢也推出促銷價，來回機票最低3200元。

阿聯酋航空表示，即日起至2024年3月31日，阿聯酋航空旅客凡透過阿拉伯探險之旅預訂豪華轎車、傍晚沙漠之旅與特選飲品、沙漠越野車及VIP專屬沙漠探險等獨家體驗，即可享有85折折扣。

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廣受阿聯酋航空旅客歡迎的My Emirates Pass冬日限定版再度回歸，即日起至2024年3月31日，飛往杜拜或中途停留杜拜的阿聯酋航空旅客只需出示登機證，即可於杜拜及阿拉伯聯合大公國境內餐廳、豪華Spa中心、名品商店、私人泳池和沙灘享受My Emirates Pass冬季獨家折扣，同時還能以優惠價格到訪哈里發塔 At the Top 觀景台、棕櫚島亞特蘭蒂斯飯店的水世界冒險樂園、IMG冒險世界、杜拜主題樂園及度假村、城市觀光等適合全家同遊景點。

▲阿聯酋航空冬季優惠開跑。（圖／阿聯酋航空）

▲阿聯酋航空推出杜拜機票優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

另外，南方航空表示，12月7日起已恢復每周四高雄至武漢航班。南航從今年初持續恢復多條兩岸航線。目前自桃園直飛廣州、深圳、上海、武漢、鄭州五個航點，12月高雄武漢復飛之後，每周兩岸往返共50班次。

針對高雄武漢航線，南方航空台灣分公司推出高雄-武漢復航優惠運價，往返最低3200元，單程最低3360元，可組合其他航線不同點進出。除此之外並加碼推出，從高雄出發在武漢中轉至大陸境內6大區域，覆蓋了超過100個目的地航點的中轉運價往返經濟艙最低4500元，單程3100元。

南航表示，經武漢中轉機場提供有一系列中轉服務，當日中轉旅客可享免費餐卷及免費行李寄存等服務，當日不能中轉的旅客均可提供隔夜免費住宿。武漢天河機場貼心的提供可撥打中轉服務專線027-96577轉3（24小時服務）進行所有中轉服務諮詢。

▲南航復航高雄－武漢。（圖／南方航空）

▲南航復航高雄－武漢。（圖／南方航空）

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